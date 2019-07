“Filagosto”, tra gli ospiti Coma Cose, i Ministri e Giorgio Poi

I Coma Cose, i Ministri e Giorgio Poi saranno tra gli ospiti del “Filagosto”. Il festival, giunto alla 17esima edizione, si terrà da martedì 30 luglio a domenica 4 agosto proponendo tanti concerti e divertimento.

Fra le novità di quest’anno c’è la location: la kermesse avrà luogo in via delle Industrie, 1 a Filago, che sarà contraddistinta da una grafica rinnovata.

Inoltre, dopo sei anni, torna il secondo palco: oltre a quello principoale ci sarà il “second stage”, un ambiente intimo e fresco dedicato alla musica cantautorale e agli emergenti da scoprire. Il nuovo palcoscenico ospiterà dunque il pre-serata dei concerti, trasformandosi in una sorta di guest room. Proprio qui arriva anche lo Spaghetti Unplugged, il format romano di open mic e jam session già sbarcato a Milano questa primavera.

La programmazione è ampia e, come da radizione, spazia fra generi diversi per soddisfare ogni preferenza.

Martedì 30 luglio il cartellone prevede: Spaghetti Unplugged (second stage); Fast Animals and Slow Kids, che al Filagosto hanno già suonato sei volte, fin dalla prima; Endrigo; jam session Spaghetti Unplugged (second stage).

Il giorno seguente, mercoledì 31, si esibiranno i Coma Cose, duo milanese che sarà per la prima volta del palco del Filagosto, e Pippo Sowlo, mentre giovedì 1° agosto sarà la volta di Busy Signal, perla giamaicana e fra le attuali star mondiali della musica reggae, e Mahout.

Venerdì 2 arriveranno i Ministri, per uno dei quattro concerti che la band milanese si concede quest’anno. Oltre a loro saliranno sul palco Alosi e Cara Calma.

Sabato 3 ci saranno Giorgio Poi, voce del nuovo cantautorato italiano; in apertura Francesco De Leo e Calabi. Per l’aftershow torna “Canta Indie Canta Male” (second stage), karaoke collettivo che inviterà il pubblico a cantare a squarciagola – e male – i più grandi successi di questa stagione musicale.

Infine, domenica 4 agosto si terrà un concerto di Anthrax; per la serata Metal for Emergency arriva la formazione fra le big 4 del metal internazionale, insieme a Destrage, Skanners, Methedras, Killin’ Baudelaire e Klogr.

I concerti inizieranno alle 21, ad eccezione di domenica 4 agosto quando i live partono alle 17.

Sarà attivo uno spazio food & drink, con una selezione di birrifici.