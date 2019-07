Nella Milano che si appresta a festeggiare il Natale del 2018 un insolito clima di tensione serpeggia in città: manifesti e scritte inneggianti alle Brigate Rosse sui muri, ordigni che esplodono di fronte alle sedi dei partiti politici e il ritorno, 37 anni dopo, di due terroristi.

La città meneghina, che si prepara all’Attila di Verdi per la prima della Scala, è stravolta da una serie di omicidi incomprensibili che la fanno rituffare nell’incubo degli anni di piombo.

Non li capisce nemmeno il commissario Bruno Ardigò, Capo della Omicidi, ormai alla sua nona indagine nei noir targati Fabrizio Carcano ed editi da Mursia: in “Milano Assassina”, però, non ha a che fare con esoterismo e religione ma per la prima volta è la cronaca, anche quella reale, a prendersi la scena e a fare da filo conduttore.

Ribattezzato il “Dan Brown milanese” per via del successo del suo primo romanzo “Gli Angeli di Lucifero”, Carcano è uno scrittore milanese che ormai, per amore e per lavoro, ha messo radici a Bergamo: è qui, nella sua casa di Valtesse, che sono state concepite le sue quattro ultime fatiche letterarie.

“Per questo romanzo mi sono fatto ispirare dalla cronaca reale – spiega – Negli ultimi anni a Milano sono comparse diverse scritte sui muri, che riporto parzialmente in copertina, che invocano il ritorno del terrorismo o ancora manifesti che invitavano a uccidere giudici e poliziotti. Segno che in città c’è un’anima anarchica latente che pare attendere solo che qualcuno la innesti con un cerino”.

Ed è proprio quello che fanno due vecchi terroristi, ormai sessantenni, tornati in scena dal 1981 in modi diversi e determinati a riportare la lotta armata all’ombra della Madonnina: uno è un ex ergastolano appena uscito di galera, l’altro un latitante.

Due caratteri tutti da scoprire e che come physique du rôle ricordano Cesare Battisti: “Solo un accostamento – spiega Carcano – il romanzo è stato scritto precedentemente al suo arresto. Uno dei due racconterà di essere stato un suo ex complice ma è solo un’evocazione”.

Di quegli anni il vicequestore Ardigò, che ha 45 anni, sa poco o nulla e sarà costretto a coinvolgere vecchi poliziotti 70enni per risolvere gli omicidi.

Ma durante le sue lunghe passeggiate in città, Ardigò accompagna il lettore tra gli angoli nascosti, le vie e la storia dei quartieri milanesi, concentrandosi in particolare sulla Milano-Est che fu terreno fertile per il seme brigatista.

“Mi piace raccontare Milano ai milanesi, che sono molto sciovinisti, ma per fortuna riesco anche a raccontarla a chi non la conosce – conclude – La Milano sempre più a due velocità, da quella sfarzosa e in mostra a quella fuori dalle circonvallazioni che fa fatica a stare a galla. È un romanzo senza drammi o spargimenti di sangue, con vittime quasi mai candide o del tutto innocenti e colpevoli che tutto sommato un motivo per diventare criminali potevano anche avercelo. La politica scorre sullo sfondo ma il libro non ha alcuna connotazione”.