Swansea-Atalanta, la diretta del match

Prime prove di calcio vero per l’Atalanta di Gasperini che al Liberty Stadium è ospite dello Swansea City, formazione della serie B inglese.

Il tecnico piemontese mischia le carte fino a un certo punto: la formazione titolare, infatti, non è molto distante dall’undici su cui il Gasp ha puntato tutto nella passata stagione. Gollini in porta; difesa composta da Toloi, Masiello e Palomino; a centrocampo de Roon e Freuler, con Reca a sinistra e Castagne a destra; davanti Barrow supportato da Gomez e Ilicic. Panchina per Malinovskyi, Zapata e Muriel.

I gallesi sono molto più avanti con la preparazione fisica (il 3 agosto inizieranno il campionato) ma si vede solo nei primissimi minuti quando Evans, al 3′, sfiora il gol con un destro a giro che esce di pochissimo alla sinistra di Gollini, battuto nell’occasione.

Al 5′ il lampo di Ilicic sblocca il match: lo sloveno riceve da Castagne, punta il diretto avversario e dal limite (in posizione molto defilata) trova l’angolino giusto che batte Mulder.

Al 13′ è ancora Ilicic a sfiorare la rete, ma questa volta Mulder si fa trovare pronto nel deviare il sinistro dell’ex Fiorentina sopra la traversa.

Al 24′ altra occasione per i nerazzurri. Questa volta è Castagne – liberato in area dal solito, ispiratissimo Ilicic – a trovare il sinistro che si stampa sul palo, col portiere avversario che ben poco avrebbe potuto fare.

Per vedere un’altra vera palla-gol bisogna attendere il finale del primo tempo, quando al 41′ il destro a giro, dal limite, di Freuler termina di poco alto.

Girandola di cambi per l’Atalanta all’intervallo: fuori Toloi dentro Djimsiti; fuori Reca dentro Hateboer; fuori de Roon dentro Pasalic.

La ripresa si apre nel segno dello Swansea: al 3′ Celina si mangia la rete dell’1-1 mettendo a lato col destro da ottima posizione, mentre 2′ più tardi è Gollini a dire no a Dyer con un vero e proprio miracolo dopo la prima respinta sul sinistro da fuori di Celina.

Al 12′ altri cambi per Gasperini: fuori Gomez dentro Malinovskyi; fuori Ilicic dentro Muriel; fuori Masiello dentro Ibanez; fuori Gollini dentro Sportiello.

Al 18′ il match torna in parità: contropiede dello Swansea, cross basso dalla destra di Dyer e autogol rocambolesco di Hateboer che, in scivolata per anticipare l’avversario, trafigge l’incolpevole Sportiello.

Appena 3′ dopo lo Swansea completa il sorpasso grazie al colpo di testa di Roberts, lasciato troppo solo a centro area.

