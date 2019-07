Su RaiUno ideale staffetta tra Raffaella Carrà e Mina: la tv del 27 luglio

Per la prima serata in tv, sabato 27 luglio RaiUno alle 20.35 proporrà “Techetechetè – Pronto Raffaella?… sono Mina!”. Va in onda una staffetta ideale tra Raffaella e Mina, due indimenticabili primedonne della televisione italiana, attraverso le loro apparizioni televisive più famose.

Tra le canzoni che si potranno ascoltare di Raffaella: “Rumore”, “A far l’amore comincia tu”. Tra quelle di Mina “Grande, grande, grande”, “E poi” e “Non gioco più”. A seguire, alle 22.30 verrà riproposta la fiction “C’era una volta studio Uno”, in una sola puntata, con Alessandra Mastronardi e Giusy Buscemi.

Su Rete4 alle 21.25 l’appuntamento è con la soap “Una vita”, con Manuel Reguiro. Samuel mente a Ursula per nasconderle di aver incontrato Diego. Blanca spera di ritrovare al più presto suo figlio Moises, ma la sua impazienza rischia di mandare tutto all’aria. Intanto, Silvia in disaccordo con Arturo, decide di recarsi in Italia per trattare il rimpatrio dei prigionieri. Nel frattempo, grazie all’intervento dei domestici, Ursula ritira la denuncia contro Paquito, mentre Inigo si intrufola nella camera di Flora in cerca della lettera di Pena. Blanca chiede poi a Ursula di accompagnarla al cimitero.

Canale5 alle 21.20 riproporrà la settima delle otto puntate del varietà “Ciao Darwin 7 – La resurrezione”.

Su La7 alle 21.15 ci sarà il telefilm “Little muders by Agatha Christie”, con Antoine Dulery, Marius Colucci e Benedicte Calvez. Andranno in onda due episodi intitolati “La penna avvelenata” e “Il pericolo senza nome”. Nel primo, mentre l’ispettore Lampion viene ferito durante un’indagine, il sovrintendente Larosiere riceve misteriosamente lettere minatorie. Nel secondo, una giovane ereditiera è nel mirino di un assassino. Larosiere indaga mettendo in gioco la sua stessa vita.

Tv8 alle 21.30 proporrà il documentario “Amanda Knox: la storia senza fine”. Una serata dedicata al “Delitto di Perugia” con un avvincente film interpretato da Hayden Panettiere, Marcia Gay Harden e Vincent Riotta.

La pellicola ripercorre la vicenda che, nel novembre del 2007, invase le pagine della cronaca nera di tutto il mondo riguardo la studentessa giunta in Italia accusata di aver brutalmente ucciso la sua compagna di stanza, Meredith Kercher, con la complicità del fidanzato Raffaele Sollecito e dell’amico Rudy Guede.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “La doppia immagine dei miei desideri”, con Vanessa Marcil; su RaiTre alle 20.30 “Cinderella man – Una ragione per lottare”, con Russell Crowe; su Italia1 alle 21.20 “Ritorno al futuro”, con Michael J. Fox; e su Canale Nove alle 21.25 “Caccia a ottobre rosso”, con Sean Connery.

Ancora, su Rai4 alle 21.20 “Derailed – Punto d’impatto”, con Jean-Claude Van Damme; su La7D alle 21.30 “A piedi nudi nel parco”, con Jane Fonda; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “La strana storia di Olga O.”, con Serena Grandi; su La5 alle 21.10 “Inga Lindstrom: l’aquilone”, con Valerie Niehaus; su Iris alle 21 “Un piano perfetto”, con Dany Boon; e su Mediaset Extra alle 21.15 “Anni 50”, con Ezio Greggio, Cristiana Capotondi e Antonello Fassari.

Spazio al teatro su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “My life with men and other animals”. Maria Cassi ci regala la sua autobiografia con lievi pennellate di un’ironia bonaria, nostalgie casalinghe, ricordi familiari, un passato che ritorna liberamente a rivivere sul palcoscenico, sciolto dalle briglie del tempo. Dal Teatro La Cavallerizza di Reggio Emilia.

Da segnalare, infine, su Real Time alle 20 il docu-reality “Vite al limite” e su Italia2 alle 21.15 la replica del varietà “Colorado”.