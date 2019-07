Paolo Franco prossimo sottosegretario in Giunta regionale?

I rumors degli ultimi giorni danno oramai per certa l’intesa tra Massimiliano Salini, coordinatore lombardo di Forza Italia ed eurodeputato, e Maria Stella Gelmini, che l’ha preceduto in quel ruolo, per “promuovere” al Pirellone il consigliere regionale bergamasco Paolo Franco, già segretario degli azzurri orobici ma dimessosi all’inizio della campagna elettorale.

Paolo Franco dovrebbe infatti sostituire Fabio Altitonante, arrestato lo scorso giugno nell’ambito dell’operazione milanese “mensa dei poveri”, e diventare dunque sottosegretario in Giunta della regione lombardia.

Con quali deleghe ancora non è dato sapere: Altitonante si occupava dell’area Expo che forse non sarà invece seguita dal nuovo sottosegretario bergamasco.

Quella che pare certa è l’incompatibilità tra il nuovo incarico e la presidenza di Uniacque: già si era avviato un contenzioso con l’elezione di Franco a consigliere in Regione, ora sembra che non sia possibile per lui mantenere le due cariche.