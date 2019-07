Marathon Ultra Trail, podio tutto bergamasco con Rota, Bonfanti ed Epis

È un podio tutto bergamasco quello della Marathon Ultra Trail, la nuova gara di OUT da 42 km partita alle 6 da San Pellegrino.

Ha stravinto Luca Rota del team Serim Run, in 4h00’35”, con ampio distacco su Fabio Bonfanti (Runners Bergamo) e Denny Epis.

Trionfo bergamasco anche tra le donne, con Cristina Sonzogni (E-Rock Team), di San Pellegrino, che ha chiuso davanti a tutti in 5h01’54.

Nel Gran Trail Orobie, 42 km con partenza dal passo di Zambla (percorso accorciato per garantire la sicurezza degli atleti, in virtù dell’allarme meteo), la vittoria è andata a Stefano Rinaldi (Eolo Kratos Team) in 3h55’29.

Chiara Milanesi (al centro), Alice Colonetti e Lara Birolini

Trionfi bergamaschi anche all’Orobie Ultra-Trail, quinta edizione dell’evento che dalle montagne porta di corsa fino a piazza Vecchia, in Città Alta. Tra gli oltre 560 partecipanti le due vittorie sono andate a Franco Zanotti (Gruppo alpinistico Vertovese) in 1h25’47”, e Chiara Milanesi (Fò di Pe) in 1h40’42”.