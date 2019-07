Ormai siamo in attesa dell’annunciata perturbazione che dovrebbe rinfrescare questo fine settimana anche a Bergamo: vediamo cosa dice Luca Mogna del Centro Meteo Lombardo .

ANALISI GENERALE

Sulle regioni settentrionali italiane e sulle coste tirreniche centro-settentrionali si avrà un fine settimana molto instabile o a tratti perturbato, con precipitazioni abbondanti. La corrente a getto a 300 hPa entrerà in maniera dirompente nel bacino del Mediterraneo, puntando direttamente la Sardegna e le coste laziali con velocità ed intensità del tutto ragguardevoli per il periodo dell’anno. Nella notte tra sabato e domenica si scaverà un minimo depressionario dapprima sulle coste della Liguria di Ponente, per poi traslare verso levante nel corso della giornata.

Sabato 27 luglio 2019

Tempo Previsto: durante la notte e fino al primo mattino cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con addensamenti più consistenti su varesotto ed estremo milanese occidentale, ove vi sarà la possibilità di alcuni rovesci e di qualche temporale verso l’alba. Aperture anche ampie sulle pianure soprattutto centro-orientali. A partire dalla tarda mattinata tendenza a peggioramento a iniziare da ovest, con arrivo di alcuni fenomeni anche temporaleschi. Nel pomeriggio i fenomeni più importanti interesseranno dapprima il varesotto, il comasco, la Brianza, il lecchese ed il milanese centro-occidentale per poi estendersi anche al comparto pedemontano tra Bergamo ed il gardesano. Possibili grandinate, per lo più di piccole dimensioni, e colpi di vento. Altri temporali di una certa intensità interesseranno anche il mantovano nel corso del pomeriggio. Fenomeni meno abbondanti sulle basse pianure centro-occidentali in questa prima fase. In serata possibile parziale attenuazione dei fenomeni, che tenderebbero a riprendere nel corso della notte successiva.

Temperature: in moderato calo soprattutto nelle massime. In pianura minime generalmente comprese tra 20 e 23°C (con punte fino a 24-25°C nelle zone densamente urbanizzate e in prossimità degli specchi lacustri, mentre valori più bassi saranno registrati nelle conche fredde in prossimità della valle del Ticino), massime generalmente comprese tra 28 e 31°C. Locali punte fino a 32°C nel mantovano e basso cremonese.

Domenica 28 luglio 2019

Tempo Previsto: nel corso della notte e fino a metà mattina saranno possibili precipitazioni intense e persistenti soprattutto su Lomellina, pavese, lodigiano, cremonese, medio-basso milanese, in progressione verso il mantovano ed il basso bresciano. Possibili accumuli oltre i 100 millimetri nell’arco delle 24 ore. Fenomeni moderati anche su Verbano, varesotto, comasco, lecchese e bergamasco, che per qualche ora dovrebbero essere esposti ad un lieve effetto stau da sud/est. I rilievi alpini risulteranno nel complesso meno interessati dai fenomeni. A partire dal mezzogiorno tendenza a miglioramento ad iniziare dal varesotto, anche se sulle basse pianure centro-orientali vi saranno fenomeni fino a sera.

Temperature: in forte calo soprattutto nelle massime. In pianura minime generalmente comprese tra 18 e 21°C, massime generalmente comprese tra 22 e 25°C.

Lunedì 29 luglio 2019

Tempo Previsto: nella notte residua nuvolosità sugli estremi settori orientali e sud/orientali. In giornata cieli sereni o poco nuvolosi quasi ovunque, salvo lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme ad evoluzione diurna sui rilievi, associata ad isolati rovesci su alta Valcamonica/Adamello, alta Valtellina e comparto orobico.

Temperature: in lieve calo nelle minime, in moderato aumento nelle massime. In pianura minime generalmente comprese tra 17 e 20°C (con punte fino a 21-22°C nelle zone densamente urbanizzate e in prossimità degli specchi lacustri, mentre valori più bassi saranno registrati nelle conche fredde in prossimità della valle del Ticino), massime generalmente comprese tra 30 e 33°C. Zero