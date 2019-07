Dossena, in arrivo dalla Regione un milione di euro per lo sviluppo turistico

“Approvato in consiglio regionale lo stanziamento di un milione a favore dello sviluppo turistico di Dossena”. Ad annunciarlo, tramite un post su Facebook, è Paolo Franco, consigliere regionale, dopo la sessione di bilancio nel consiglio regionale della Lombardia di giovedì 25 luglio.

Una sessione nella quale i consiglieri erano chiamati ad esaminare il Rendiconto 2018 e la manovra di Assestamento 2019-2021. Durante questa seconda fase, Paolo Franco ha comunicato come sia stata garantita “la copertura del finanziamento da parte di Regione Lombardia per l’accordo di programma per lo sviluppo turistico dell’area di Dossena, attraverso un intervento innovativo di accoglienza locale”.

“Un intervento che riguarda un progetto per un albergo diffuso” spiega Fabio Bonzi, sindaco di Dossena. “Abbiamo progettato un piano di sviluppo locale, poi convertito in un master plan da presentare in Regione, alla quale abbiamo chiesto un finanziamento per il completamento”.

Il piano prevede, oltre al milione stanziato da Regione Lombardia, un investimento di altri 4 milioni da parte del comune, grazie all’adesione a bandi ed altri finanziamenti.

“Oltre all’albergo diffuso – spiega ancora Bonzi – vorremmo fare ulteriori interventi per il miglioramento della ricettività a Dossena ed anche un progetto per il rifacimento del centro. In programma ci sono poi altri interventi, però siamo ancora in una fase embrionale, di progettazione”.

Continua quindi l’opera di sviluppo del paese brembano, grazie ad un progetto ampio che vuole coniugare il recupero di alcune zone del paese e delle relative strutture con lo sviluppo del turismo, con ricadute positive anche sul versante occupazionale.

“Ringrazio tutti i consiglieri e gli assessori regionali per l’impegno profuso per lo stanziamento dei fondi per il nostro progetto – ha concluso il sindaco Bonzi -, in modo particolare Massimo Sertori, assessore agli Enti locali, montagna e piccoli comuni”.