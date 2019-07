Autonomia, Lega e 5 Stelle in Lombardia vanno a braccetto: “Andiamo in fondo”

“Non è nostra intenzione alzare i toni, l’autonomia è una questione troppo seria per dare corda a chi vuole buttarla in polemica”: il consigliere regionale bergamasco della Lega Giovanni Malanchini spiega così la posizione del gruppo e dell’amministrazione riguardo il tema politico che sta tenendo banco sull’asse Milano-Roma.

Il segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ed ex sindaco di Spirano sposa in tutto e per tutto parole e atteggiamento di Attilio Fontana: “Il presidente sabato scorso ha espresso chiaramente il pensiero di tutti noi. Con promesse al ribasso, che sono soltanto pasticci, non ci sarà nessuna firma. La nostra è una proposta chiara, non ci smuoviamo da lì”.

A far arrabbiare il Carroccio sono soprattutto le motivazioni che hanno portato alla situazione di stallo: “Dicono che l’autonomia amplierebbe il divario tra la Lombardia e le altre regioni: ma il tema è diverso, non puoi frenare chi corre per evitare di lasciare indietro gli altri. Puoi invece farlo correre per fare in modo che anche gli altri si responsabilizzino. Il modello di sviluppo è mettere una palla al piede? Questa è un’autorete per tutto il Paese”.

Malanchini analizza poi ragioni e metodo della proposta lombarda: “Vogliamo far capire che ci muoviamo su un percorso tracciato dalla costituzione con l’articolo 116 e non togliamo fondi a nessun altro. Visti i parametri di efficienza di servizi come ospedali e agricoltura, gestiti autonomamente, chiediamo di poter far altrettanto anche in altri settori. Non vogliamo però rispondere a polemiche sterili con chi vuole farlo per mettere in cattiva luce le proposte di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna”.

“Le dichiarazioni di questi giorni contro la nostra proposta sono pretestuose – conclude Malanchini – Si vuole creare polemica tra cittadini del Nord e cittadini del Sud, una dinamica che davvero non esiste. È una presa in giro, sembra che qualcuno politicamente voglia smontare la legittima richiesta di attuare l’articolo 116”.

Chiara e allineata anche la posizione del Movimento 5 Stelle, con il bergamasco Dario Violi che conferma: “Il referendum sull’autonomia porta la mia prima firma, non potrebbe essere altrimenti. Non abbiamo alcun dubbio, lo ripeto spesso ai miei colleghi a Roma. Va concretizzata perchè è la riforma più grossa e importante, con una portata e benefici enormi sul funzionamento delle istituzioni”.

Come Malanchini, anche il consigliere pentastellato puntualizza: “Lo slogan che una Lombardia autonoma tolga risorse ad altri non fa bene, oltre a non essere bere. Si vogliono avvelenare i rapporti con le altre Regioni e con i colleghi non lombardi di ogni forza politica. Io vado a Roma quasi tutte le settimane, non solo per questo ma anche per ribadire la nostra posizione sull’autonomia e per chiarire il come si debba proseguire. È questione di efficientamento di tutto il sistema, partendo da risposte concrete da dare ai cittadini lombardi”.