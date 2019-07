Atalanta, s’inizia a fare (quasi) sul serio: alle 16 l’amichevole con lo Swansea

Si inizia a fare (quasi) sul serio. L’Atalanta oggi, sabato 27 luglio, dà il via al trittico inglese che la porterà ad affrontare martedì 30 il Norwich City e venerdì 2 agosto il Leicester City. Il primo impegno sarà contro lo Swansea City, squadra di Championship (l’equivalente della serie B italiana).

Si gioca alle 16 italiane (le 15 in Inghilterra) al Liberty Stadium.

Lo Swansea è una delle cinque squadre gallesi che giocano nei campionati inglesi. Nella stagione 2010-’11 la storica promozione in Premier League (mai nessun team gallese ci era riuscito prima), due anni dopo la conquista della Coppa di Lega; nel 2018 il ritorno nella serie B inglese.

In questo primo test d’oltremanica mister Gasperini potrebbe mischiare un po’ le carte per provare qualcosa di nuovo.

In partenza, comunque, dovremmo vedere l’Atalanta col classico 3-4-3 con Malinovskyi possibile titolare in mediana con de Roon. Davanti Barrow sarà titolare con Gomez e Ilicic: per Muriel e Zapata (non ancora al 100%) ci sarà spazio a gara in corso.