“C’è chi vuole abusare del potere della presidenza a proprio vantaggio ma non ci siamo piegati e venerdì mattina l’emendamento è stato ritirato”: deciso nel sostenere le proprie ragioni, il consigliere bergamasco del Movimento 5 Stelle Dario Violi spiega il caos scoppiato nella tarda serata di giovedì 25 luglio in consiglio regionale dove è stato protagonista di una rissa sfiorata con il leghista Massimiliano Bastoni.

La miccia si è accesa attorno alla proposta, avanzata proprio da Bastoni, di inserire un emendamento all’assestamento di bilancio che riportasse in vigore l’obbligatorietà di sepoltura dei feti dopo l’aborto: “Un tentativo inammissibile durante una seduta di bilancio – ribadisce Violi – Hanno provato questa forzatura, io mi sono messo di traverso perchè convinto che non si dovesse votare”.

Foto 2 di 2



Leggi anche Pirellone La Lega in Lombardia chiede che sia obbligatorio seppellire i feti dopo l’aborto

Una critica arriva anche alla presidenza del consiglio: “Dovrebbe essere garante di ciò che succede in aula: quando giustamente siamo noi a fare baccano ci riprendono, se è la maggioranza come successo giovedì sera invece latitano. Non ho sopportato l’arroganza di qualcuno, ritengo inaccettabile che se un collega sta parlando e sotto ci sono insulti e brusii nessuna prenda provvedimenti”.

Il mancato intervento deciso ha permesso che si creasse un parapiglia, con protagonista proprio il consigliere bergamasco dei 5 Stelle: “Chi mi conosce sa che non ho mai alzato le mani in vita mia e mai accadrà – spiega – Ormai si era creato un momento di caos generale che ha portato a quello che è successo. C’era già tensione, per questo dico che se l’aula fosse stata condotta nel modo giusto non si sarebbe arrivati a quel punto di non ritorno”.

“In merito alla proposta leghista – conclude – noi siamo convinti che vada tutelata la madre e che sia lei a dover scegliere come elaborare il suo lutto. Altri invece pensano di avere il diritto di imporre una sepoltura. Per noi non esiste. Venerdì comunque c’è stato un ravvedimento e una richiesta di ritiro, poi arrivato. Era un argomento che non andava discusso con il bilancio”.