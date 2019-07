Trapianto riuscito sul piccolo Giacomo: il suo cuore nuovo arrivato da Bergamo

Cinquecentoventi giorni passati in ospedale, tenuto in vita da un cuore artificiale: per il piccolo Giacomo, un bimbo piemontese di tre anni, il sogno di avere un trapianto si è realizzato nei giorni scorsi, grazie a una donazione arrivata da Bergamo.

A raccontare la vicenda è l’edizione di Torino del Corriere della Sera che spiega come il piccolo, originario dell’Alessandrino, abbiamo passato in quella stanza dell’ospedale Regina Margherita metà della sua vita.

Affetto da una cardiomiopatia dilatativa congenita, Giacomo e i suoi genitori hanno atteso a lungo la lieta novella: a Bergamo c’è un cuore compatibile e in poco tempo viene organizzato il trasferimento con l’elisoccorso.

L’equipe medica del reparto di Cardiochirurgia porta a termine il trapianto e Giacomo viene ricoverato in Terapia intensiva cardiochirurgica: è ancora sotto stretta osservazione ma i medici contano di spostarlo presto in un reparto di degenza prima che per lui, dopo un anno e mezzo, si possano riaprire le porte di casa.