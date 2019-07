San Benedetto del Tronto, 50enne di Bergamo trovato morto nella camera d’hotel

Non rispondeva alle chiamate del figlio e la porta della sua stanza era chiusa dall’interno. Ma quando è scattato l’allarme era troppo tardi: un uomo di 50 anni di Bergamo è stato trovato morto nella tarda serata di giovedì 25 luglio nella sua camera in un albergo di San Benedetto del Tronto dove era in vacanza.

Sul cadavere numerose ferite da coltello concentrate all’addome che l’uomo, secondo quanto riferiscono fonti della Questura di Ascoli Piceno, si sarebbe inferto da solo.

È stato il figlio a dare l’allarme alla reception dell’hotel non ricevendo risposta dal genitore che si era chiuso all’interno della camera. Il personale munito di passpartout è entrato in stanza facendo la macabra scoperta.