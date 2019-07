Radici Pietro Industries & Brands quotata in Borsa

La Borsa Italiana annuncia che sono iniziate venerdì 26 luglio le negoziazioni di Radici Pietro Industries & Brands, la 21esima ammissione del 2019 su AIM Italia (quello dedicato alla piccole medie imprese), e 25esima ammissione del 2019 sui nostri mercati.

Radici Pietro Industries & Brands (associata a Confindustria Bergamo) è un primario operatore nella produzione e commercializzazione sul territorio nazionale e internazionale di un’ampia gamma di rivestimenti tessili, destinati ad una pluralità di utilizzi e settori (Residenziale & Contract; Marine; Sportivo; Automotive). Nel 2018 ha registrato un fatturato pari a 60,3 milioni di euro. Anche grazie alla raccolta di capitali (6,2 milioni), intende perseguire solidi ed ambiziosi progetti di sviluppo, mirati al consolidamento della propria posizione competitiva mediante crescita organica e anche per linee esterne.

Nel 2019 si celebrano i 10 anni di AIM Italia: un mercato studiato per accompagnare le piccole e medie imprese dinamiche e competitive nel loro progetto di crescita. AIM Italia ha dimostrato una grande versatilità, essendo in grado di rispondere alle esigenze di società più strutturate, ma anche start up e scale up che progressivamente si stanno avvicinando al mercato, e continuerà ad intercettare nuovi trend con la vivacità che lo ha contraddistinto in questi anni.

In questi dieci anni, AIM Italia ha registrato una raccolta pari a 3,8 miliardi di euro, di cui circa il 96% in aumento di capitale, da parte delle 169 società che hanno deciso di quotarsi su questo mercato dalla sua creazione.