“Puzze, escrementi, giovani che si drogano… è il parcheggio delle autolinee”

Buongiorno, mi chiamo Michele Sartori, ho 26 anni e sono un giovane professionista che si reca tutti i giorni a Bergamo per motivi di lavoro.

Scrivo per raccontare una situazione divenuta ormai insostenibile.

Non pensavo che si potesse superare il degrado raggiunto nell’area attorno alla Stazione dei treni di Bergamo, eppure mi sono dovuto ricredere.

Nello specifico, mi riferisco al Parcheggio Autolinee per auto gestito da ATB in via Bartolomeo Bono, parcheggio a pagamento che ho utilizzato per qualche settimana per motivi di lavoro, prima di decidere di non rimetterci mai più piede.

Il parcheggio in questione, infatti, è diventato ormai dimora abituale dei senzatetto ed è spesso frequentata persone poco raccomandabili che fanno uso di droghe e alcol.

Troppo spesso capita di calpestare con un piede o con la ruota della macchina escrementi umani o di scivolare su altri liquidi corporei. Sì, siamo arrivati al punto che bisogna saltellare qua e là, come in un campo minato, per evitare di finire con le scarpe e i pantaloni imbrattati.

Capita anche di vedere persone che si accovacciano dietro qualche macchina per infilarsi l’ago di una siringa nel braccio.

Per di più, l’odore che c’è nel parcheggio è qualcosa di insopportabile data la presenza di spazzatura e rifiuti organici sparsi un po’ovunque.

Proprio per questo motivo, ogni 3-4 giorni viene mandato un camion che sparge liquido disinfettante su tutti i piani del parcheggio, ovviamente a spese dei contribuenti.

È il caso di domandarsi se per il Comune di Bergamo sia una priorità risolvere questa situazione, dato che tutta l’area compresa tra la stazione dei treni e delle Autolinee ATB – per non parlare di piazzale Malpensata – è diventata una zona franca, una realtà paradossale dove vale tutto, a discapito delle regole e del buon costume.

Si intende che la denuncia non è volta ad attaccare i senzatetto e le persone che, per un motivo o per l’altro, si sono ritrovate a vivere una vita di stenti. La denuncia è rivolta al Comune di Bergamo che ormai da troppi anni, salvo durante il periodo di campagna elettorale, chiude gli occhi di fronte all’evidenza.

Per quanto tempo gli abitanti della città, i tanti pendolari ed i lavoratori che ogni giorno si recano a Bergamo dovranno sopportare questa situazione vergognosa?

Quello che è stato fatto dal Comune non basta. Non è sufficiente gridare “restiamo umani” senza proporre alcuna soluzione pratica ed efficace.

Il problema, di certo, non può essere risolto abbandonando i bisognosi e relegando gli immigrati non regolari ai margini della Bergamo da bere.