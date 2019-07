Lobati: “Viabilità e lavoro i temi fondamentali per lo sviluppo della valle”

Viabilità e lavoro. Mette subito in chiaro i temi sui quali intende occuparsi Jonathan Lobati, giovedì 25 luglio presidente della Comunità Montana Valle Brembana.

Trentuno anni (è nato a San Giovanni Bianco il 18 maggio 1988), geometra, Lobati entra giovanissimo nel mondo della politica. Consigliere comunale a Lenna dal 2009 al 2014, è assessore dal 2012 fino al 2014, quando viene eletto sindaco: lo scorso 26 maggio è stato confermato primo cittadino superando l’ostacolo del quorum.

Segretario regionale Giovani di Forza Italia dal 2013, dal 2014 al 2015 ricopre il primo incarico in Comunità Montana come assessore ai Lavori Pubblici, Trasporti e Lavoro, mentre dal 2014 al 2016 è consigliere provinciale e capogruppo con delega all’Urbanistica e pianificazione territoriale.

“La viabilità è uno dei temi fondamentali per la Valle, in modo particolare per la Variante di Zogno e la Tangenziale Sud. Chiederò il prima possibile al presidente della Provincia Gafforelli una convocazione per parlare dello stato dei lavori, oltre ad un incontro con gli onorevoli bergamaschi, a Roma, per fare il punto anche con Anas”, spiega Lobati.

Altro tema fondamentale per il futuro della Valle Brembana è il lavoro: “Lo sviluppo occupazionale di tutto il territorio deve essere nelle nostre priorità, anche per contrastare il calo demografico e l’invecchiamento della popolazione. Vorremmo istituire un tavolo permanente con gli imprenditori che investono in Valle, per recepire le loro esigenze e permettere uno sviluppo nelle nostre zone”.

Sviluppo che deve iniziare anche dalle scuole: “L’impegno andrà verso una sempre maggior implementazione dei percorsi scuola-lavoro”. Lavoro che in valle c’è anche grazie al turismo, soprattutto per quanto riguarda il comparto-neve: “Siamo di fronte ad una nuova fase per i comuni di Foppolo, Valleve e Carona. Come Comunità Montana dobbiamo dare il nostro appoggio alle nuove amministrazioni, per far rinascere uno dei punti di attrazione fondamentali”.

Nel segno del bene comune. “Unità, volontà di proseguire il più possibile su linee comuni”. Questo il mantra di Lobati e della giunta: “Siamo pronti a lavorare anche attraverso percorsi difficili, che vadano oltre le logiche dei singoli partiti”.