La famiglia Cerea gestirà la ristorazione di Torre Allianz, il grattacielo più alto d’Italia

Un nuovo, prestigioso appalto nel campo della ristorazione aziendale per la famiglia Cerea, che entrerà come fornitore unico del comparto food&beverage alla Torre Allianz di Milano, con i suoi 209 metri la più alta d’Italia per numero di piani (50).

Oltre al Da Vittorio, il ristorante tre stelle Michelin di Brusaporto, con annesso relais La Cantalupa, i Cerea hanno un secondo ristorante stellato a St. Moritz e hanno da poco inaugurato il loro primo locale in Asia, a Shanghai, mentre con Vicook, la società creata per gestire il comparto della ristorazione aziendale, hanno conquistato appalti importanti con società come Gucci e Davines.

L'interno del nuovo locale aperto dai Cerea a Shanghai

E si avvicina la data di apertura di Macao, dove Da Vittorio entrerà in Palazzo Versace.

Per il gruppo italiano leader nell’alta ristorazione (il più forte e organizzato in ambito catering e banqueting), si tratta di un passo in avanti anche nella ricerca di una diversificazione rispetto al business originario del ristorante di alta cucina, che pure continua a crescere. La diversificazione dell’azienda è passata attraverso l’accordo concluso con Esselunga per la pasticceria a marchio Elisenda.