La via più breve per giungere a se stessi gira intorno al mondo. Lo sa bene Alessio Barbarino, 36 anni, di Zanica, freelance nel settore della comunicazione con una grandissima passione per i viaggi. “Stavo tornando da Londra quando, affascinato dall’ennesimo scatto panoramico, ho deciso che tutte le foto immortalate dal finestrino dovevano avere un posto speciale sullo smartphone. Allora mi sono chiesto: perché non creare un posto sul web, dove tutti possono vedere e pubblicare anche le loro?”.

Circa un anno fa, Alessio ha quindi dato vita al suo progetto, Flight Window, legato proprio al mondo dei viaggi aerei: una community social dove tutti possono condividere i loro migliori scatti e magari incontrare persone mosse dalla stessa passione.

Foto 2 di 2



Al momento è presente sia su Instagram che su Facebook – dove ha raccolto migliaia di like – ma l’obiettivo di Alessio è quello di avviare una start-up per la realizzazione di un’app dedicata, oggi presente solo in forma demo. “Sono nella fase di ricerca investitori e ho già preparato un business plan lungo tre anni con la descrizione nei minimi dettagli” spiega il giovane freelance.

Nel 2017, Flight Window è diventato un brand ufficiale, con marchio registrato sia in Italia che in tutta la comunità europea. Ora, il creatore sta organizzando alcuni eventi per mettere in mostra le foto anche a chi non usa abitualmente internet o i social network.