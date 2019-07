Le nuvole sono arrivate già nella notte tra giovedì e venerdì sul lago d’Iseo e in Valseriana, accompagnando rovesci che hanno rinfrescato (poco) l’aria. Vediamo con Luca Mogna del Centro Meteo Lombardo, cosa succederà nel resto della provincia di Bergamo.

ANALISI GENERALE

La forte risalita di aria molto calda subtropicale in direzione di Francia, Belgio, Olanda, Germania e Regno Unito tenderà ad essere rapidamente mitigata da ovest dall’ingresso di aria più fresca oceanica, che già nella giornata di venerdì provocherà contrasti piuttosto accesi sulle pianure francesi, interessate da valori record di temperatura nella prima metà della settimana. In contemporanea vi sarà il parziale avanzamento verso ovest di una blanda struttura depressionaria in quota che fino a giovedì sarà localizzata tra Ucraina e Bielorussia.

Nel corso della seconda metà di venerdì inizierà quindi l’erosione congiunta della radice della struttura anticiclonica ad omega, che poi diventerà completa durante il fine settimana. Nella giornata di sabato andrà ad isolarsi tra la Norvegia e le isole Svalbard una cella anticiclonica associata a geopotenziali molto elevati, che si congiungerà temporaneamente ad una più vasta struttura anticiclonica che interesserà tutte le regioni polari.

Sulle regioni settentrionali italiane e sulle coste tirreniche centro-settentrionali si avrà un fine settimana molto instabile o a tratti perturbato, con precipitazioni abbondanti.

Venerdì 26 luglio 2019

Tempo Previsto: in mattinata cieli in prevalenza poco nuvolosi o in parte nuvolosi quasi ovunque, con sviluppo di nubi cumuliformi lungo i rilievi. Nel pomeriggio alcuni rovesci temporaleschi sul comparto orobico, in Valchiavenna, alto Ticino, Valtellina, Val Poschiavo ed in Valcamonica/Adamello. Alcuni fenomeni anche su alto Oltrepò Pavese e, più occasionali, sulle basse pianure sud/orientali, soprattutto mantovano. Entro sera possibili temporali sul Verbano, varesotto e medio-alto Ticino, in spostamento verso l’alto comasco ed il Lario. Addensamenti cumuliformi sui settori occidentali in generale.

Temperature: in prevalenza stazionarie. In pianura minime generalmente comprese tra 22 e 25°C (con punte fino a 26-27°C nelle zone densamente urbanizzate e in prossimità degli specchi lacustri, mentre valori più bassi saranno registrati nelle conche fredde in prossimità della valle del Ticino), massime generalmente comprese tra 33 e 36°C. Locali punte fino a 37-38°C nel mantovano e basso cremonese.

Sabato 27 luglio 2019

Tempo Previsto: durante la notte e fino al primo mattino cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con addensamenti più consistenti sul settore di NW, ove avremo sporadici rovesci. Aperture anche ampie sulle pianure soprattutto centro-orientali. A partire dalla tarda mattinata tendenza a peggioramento a iniziare da ovest, con arrivo di alcuni fenomeni anche temporaleschi. Nel pomeriggio i fenomeni più importanti interesseranno dapprima il varesotto, il comasco, la Brianza, il lecchese ed il milanese centro-occidentale per poi estendersi anche al comparto pedemontano tra Bergamo ed il gardesano. Possibili grandinate e colpi di vento. Fenomeni meno abbondanti sulle basse pianure in questa prima fase. A partire dalla tarda serata ulteriore peggioramento del tempo grazie al minimo di pressione che andrà a scavarsi sul mar Ligure.

Temperature: in moderato calo soprattutto nelle massime. In pianura minime generalmente comprese tra 20 e 23°C (con punte fino a 24-25°C nelle zone densamente urbanizzate e in prossimità degli specchi lacustri, mentre valori più bassi saranno registrati nelle conche fredde in prossimità della valle del Ticino), massime generalmente comprese tra 29 e 32°C. Locali punte fino a 33-34°C nel mantovano e basso cremonese.

Domenica 28 luglio 2019

Tempo Previsto: durante la notte e fino a metà mattina saranno possibili precipitazioni molto intense e persistenti soprattutto su Lomellina, pavese, lodigiano, ovest cremonese, medio-basso milanese. Possibili accumuli oltre i 100 mm nell’arco delle 24 ore. Fenomeni moderati anche su varesotto, comasco, lecchese e bergamasco. A partire dal primo pomeriggio tendenza a rapido miglioramento a partire dal varesotto, anche se sulle pianure centro-orientali vi saranno fenomeni fino a sera.

Temperature: in forte calo soprattutto nelle massime. In pianura minime generalmente comprese tra 18 e 21°C, massime generalmente comprese tra 21 e 24°C.

(foto Alfredo Stella)