Il numero della Hunziker finisce per sbaglio sui social: “Non inondatemi di telefonate”

Piccola disavventura per Michelle Hunziker, che si è trovata costretta a pubblicare tra le sue storie di Instagram un appello ai suoi fan. Il motivo? Una svista della figlia, Aurora Ramazzotti, che per sbaglio ha pubblicato sui social uno screenshot del suo smartphone, con una chiamata di sua madre in arrivo. Senza però notare un dettaglio: il numero della show girl in bella vista.

Inutile il tentativo di rimediare all’errore cancellando la storia “incriminata”, perché centinaia di persone avevano già salvato l’ambitissimo contatto telefonico. E, in poche ore, la Hunziker si è trovata letteralmente sommersa di messaggi e chiamate.

Per questo motivo, la conduttrice si è rivolta ai suoi fan con un appello volto a interrompere (o quantomeno diminuire) il flusso di notifiche che continuano ad arrivarle. Lo ha fatto con un messaggio su Instagram, nel quale chiede a tutti coloro che hanno il suo numero di non intasarle il telefono: “Mia figlia Auri ha postato uno screenshoot del mio numero e potete immaginare cosa sta succedendo… Mi stanno arrivano 60 milioni di messaggi al secondo. Per favore non inondatemi di telefonate… Vi prego, vi voglio bene, non voglio cambiare numero. Devo usare il telefono per parlare con mio marito e le mie bambine. Queste cose possono capitare, Auri poverina è mortificata, può capitare, però voi per favore fate i bravi”.