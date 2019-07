“I conti col nazismo”, a La grande storia il processo di Norimberga: la tv del 26 luglio

Per la prima serata in tv, venerdì 26 luglio su RaiTre alle 21.20 andrà in onda il sesto e ultimo appuntamento con “La grande storia”, il programma di divulgazione storica condotto da Paolo Mieli.

La puntata sarà intitolata “I conti col nazismo”. Nel 1945, terminata la Seconda guerra mondiale, ha inizio a Norimberga il processo contro i gerarchi nazisti, destinato a diventare il più grande e il più celebre della storia. Nonostante alla sbarra vi siano personaggi del calibro di Hermann Goring e Rudolf Hess, molti dei protagonisti degli atroci crimini perpetrati riescono a fuggire all’estero, rifugiandosi in Sudamerica. Tra questi ci sono Adolf Eichmann, considerato uno dei maggiori responsabili operativi della deportazione degli ebrei ed Erich Priebke, il boia delle Fosse Ardeatine. Entrambi saranno catturati e processati soltanto molti anni dopo.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà “La sai l’ultima? – Digital edition”, con Ezio Greggio, Romina Pierdomenico e con Biagio Izzo, Gianluca Fubelli, Maurizio Battista e Nino Formicola.

Su Italia 1 alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Chicago med”, con Brian Tee e Oliver Platt. Andranno in onda tre episodi intitolati “La legge è legge”, “Delirio condiviso” e “Nata così”. Nel primo, Barry viene arrestato dalla polizia. Nel secondo, Choi opera una donna che è stata pugnalata. Nel terzo, bisogna aiutare una ragazzina a partorire.

La7 alle 21.15 proporrà la prima delle tre puntate della fiction “Tut – Il destino di un faraone”, con Avan Jogia, Ben Kinhsley, Sibylla Deen, Alexander Siddig e Nonso Anozie. Andrà in onda l’episodio numero 1: Tutankhamon, figlio del faraone Akhenaton, intorno all’anno 1330 avanti Cristo eredita il trono d’Egitto e prende possesso del potente regno, dilaniato però da feroci contrasti e rivalità.5 ”

Tv8 alle 21.30 trasmetterà “X Factor – Il sogno”. Una maratona per rivivere i momenti più emozionanti delle ultime otto edizioni del talent.

Su Canale Nove alle 21.25 l’appuntamento è con “I migliori fratelli di Crozza”, il meglio delle imitazioni proposte da Maurizio Crozza in questo programma di satira.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiUno alle 21.25 c’è “Quando parla il cuore”; su RaiDue alle 21.20 “Quando l’amore si spezza”, con Morris Chestnut; e su Rete4 alle 21.25 “Training day”, con Denzel Washington.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “La sorella di Ursula”; su La5 alle 21.10 il film “Voce del verbo amore”, con Stefania Rocca, Giorgio Pasotti, Cecilia Dazzi ed Eros Pagni; su Iris alle 21 “I nuovi eroi”, con Jean-Claude Van Damme; e su Italia2 alle 21.15 “The eye”.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Body of proof”, con Jeri Ryan, Dana Delany, Nicholas Bishop e Geoffrey Arend. Andranno in onda tre episodi intitolati “Angelo caduto”, Dubbi su Tommy” e “Sparizioni”. Nel primo, Kate incontra Sergei, un affascinante ospite di un evento politico e si sente immediatamente attratta da lui. Nel secondo, una giovane donna viene assassinata e quando Megan arriva sulla scena del crimine trova Tommy ricoperto di sangue. Nel terzo, un noto esperto di investimenti, Gerry Roberts, sta affrontando una causa per truffa ma viene rapito mentre sta uscendo dal tribunale. Nel caos del momento un cittadino viene investito dall’auto usata dai rapitori.

Da segnalare, infine, su Rai5 alle 21.15 il documentario “La vera natura di Caravaggio”; su Rai4 alle 21.15 il telefilm “24: live another day”, con Kiefer Sutherland; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica del varietà “The winner is”; e su Real Time alle 18.10 “Cortesie per gli ospiti”.