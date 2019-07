Frontale tra due auto a Martinengo: due feriti gravi, interviene l’elisoccorso

Grave incidente nella serata di venerdì 26 luglio nella Bassa, a Martinengo. Due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente in via Cortenuova intorno alle 19.15.

Dopo l’impatto, violentissimo, si è subito capito che le condizioni delle due persone coinvolte erano gravissime, tant’è che i soccorsi si sono precipitati sul posto con due ambulanze e con un elisoccorso partito dal Papa Giovanni di Bergamo.

I feriti sono stati trasportati uno – un 39enne di origine indiana – all’ospedale di Bergamo (in elicottero) e uno – un 45enne – all’ospedale di Treviglio, entrambi in codice rosso. Sono molto gravi.

In via Cortenuova anche i carabinieri di Treviglio per i rilievi del caso.