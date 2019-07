Mancava solo l’ufficialità. Giovedì 25 luglio, durante l’assemblea a Piazza Brembana, Jonathan Lobati è stato eletto nuovo presidente della Comunità Montana della Valle Brembana, dopo la riconferma, lo scorso 26 maggio, alla guida di Lenna.

A favore hanno votato 28 sindaci, tre astenuti (Olmo al Brembo, Piazza Brembana e Zogno). Contrario Vittorio Milesi, sindaco di San Pellegrino Terme. Assenti i primi cittadini di Branzi, San Giovanni Bianco, Sedrina, Valnegra e il commissario di Valleve.

Foto 2 di 2



“Dialogo e unità d’intenti”, il mantra pronunciato da Lobati che succede ad Alberto Mazzoleni. Un’elezione che ha visto presentarsi una sola lista, frutto della collaborazione invocata anche da Fabio Bonzi, sindaco di Dossena, eletto vicepresidente, e da alcuni esponenti della giunta nel recente passato tra le fila della minoranza. Una sorta di grande coalizione che a qualcuno ha fatto storcere un po’ il naso.

Diversi i punti presentati nel programma da Lobati, a partire dal tema della viabilità e delle infrastrutture (di cui ha la delega): variante di Zogno, Tangenziale Sud in primis, ma anche il potenziamento della rete ciclopedonale e lo sviluppo della T2 – il tram della Valle Brembana – fino a San Pellegrino. Poi agricoltura, contrasto al dissesto idrogeologico, mantenimento dei servizi essenziali in particolare per i comuni dell’alta valle, e sviluppo occupazionale attraverso un confronto con gli imprenditori della zona per capire le esigenze del mercato. Infine il capitolo turismo, dove tiene banco la questione delle stazioni sciistiche da valorizzare.

Confermati anche i nomi della giunta: il già citato Fabio Bonzi (sindaco di Dossena, vicepresidente e assessore ad Agricoltura, Territorio e Foreste), Marco Milesi (sindaco di San Giovanni Bianco, lavoro e servizi territoriali), Fabio Bordogna (vicesindaco di Cassiglio, Protezione civile ed Ecologia), Paolo Agape (consigliere di maggioranza di Moio de’ Calvi, bilancio e personale), Laura Arizzi (sindaco di Piazzolo, servizi sociali) e Andrea Paleni (sindaco di Cusio, turismo, commercio, sport e cultura).

Eletti anche sei assessori di riserva, pronti a subentrare in caso di necessità: Levi Rebuccini (consigliere di maggioranza di Val Brembilla), Sirio Grigis (vicesindaco di Algua), Gianluca Arnoldi (sindaco di Taleggio), Mauro Egman (sindaco di Averara), Andrea Locatelli (sindaco di Camerata Cornello) e Gloria Carletti (sindaco di Foppolo).

LE POLEMICHE

Come prevedibile, non sono mancate le tensioni. La stessa Carletti, neo sindaco a Foppolo, è stato oggetto di un pesante attacco da parte di Stefano Ambrosioni, collega a Piazza Brembana, che le ha intimato di fare “non uno, ma due passi indietro” tirando in ballo il recente caso del vice segretario Claudio Brambilla – con alle spalle un patteggiamento per corruzione e turbativa d’asta – nominato in municipio dall’amministrazione. Un profilo senz’altro discutibile, viste le recenti vicissitudini giudiziarie che hanno portato il Comune sull’orlo del dissesto finanziario.

Il sindaco di Foppolo, dal canto suo, ha già spiegato di aver cercato in tutti i modi un segretario comunale “che potesse dedicare anche solo una giornata a settimana per Foppolo, ma la mancanza di queste figure professionali a livello regionale non rende affatto semplice la ricerca”. Una posizione ribadita durante l’assemblea, specificando di avere sentito anche il Ministero dell’Interno per cercare una soluzione.





Critici verso l’elezione di Lobati Carmelo Goglio, sindaco di Olmo al Brembo (“spero che questo accordo tra due gruppi non porti ad un’impasse, che non diventi solo una vetrina per cariche politiche future”) e Vittorio Milesi, primo cittadino a San Pellegrino: “Dispiace interrompere questo clima di buonismo fuori luogo, ma questa proposta è inadeguata. Il supremo interesse della valle è purtroppo indicato da una sedia, da occupare per poter godere di piccoli vantaggi per sé e per il proprio comune. C’era un candidato, Giuliano Ghisalberti (ex sindaco di Zogno, ora vicesindaco e assessore a bilancio e lavori pubblici ndr) che ha raggiunto risultati importanti sui fronti della variante e del lavoro, che poteva essere eletto, una figura rappresentativa per ciò che fatto per il suo Comune e per la valle”. Su Foppolo “avrei preferito il commissario – taglia corto Milesi – per poter ripristinare una situazione di normalità, magari con più garanzie nella disponibilità dei fondi”.