Bus, novità dal 1° settembre: guarda tutte le nuove tariffe

Atb comunica che da domenica 1 settembre entrano in vigore le nuove tariffe del trasporto pubblico urbano adottate dall’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Bergamo, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2019 (guarda qui le tariffe).

Sostanzialmente resta invariato il costo del ticket singolo, mentre aumentano fino a 11 euro gli abbonamenti annuali ordinari e per gli studenti.

Contatti e informazioni: Atb Point, Largo Porta Nuova, 16-Bergamo; tutti i giorni feriali da lunedì a venerdì, dalle ore 8.20 alle ore 18.45 e il sabato dalle ore 9.30 alle ore 14.30. Gli operatori rispondono anche telefonicamente alle richieste al numero 035.236026 oppure per posta elettronica all’indirizzo e-mail atbpoint@atb.bergamo.it

Nel frattempo è arrivato il via libera dal Consiglio Regionale a un emendamento Lega all’Assestamento di Bilancio che stanzia 5 milioni di euro a favore delle Agenzie del trasporto pubblico locale “per lo sviluppo – spiega il primo firmatario e capogruppo della Lega, Roberto Anelli – di servizi nelle aree geografiche svantaggiate, con particolare riguardo alle aree montane. Risorse importanti che vogliamo stanziare per garantire continuità con quanto speso nell’anno precedente in maniera da assicurare i medesimi livelli di servizio”.

“Bisogna considerare – continua il capogruppo della Lega al Pirellone – le particolari esigenze del trasporto pubblico in aree a bassa densità abitativa, come sono spesso le zone montane. Inoltre – afferma Anelli – va rimarcato il fatto che, ancora una volta, la Regione interviene con risorse proprie affinché sia possibile contare su un trasporto pubblico adeguato alle necessità del territorio, anche nelle realtà lontane dai grandi centri urbani”.