Una bellissima opportunità per far incontrare i giovani e il mondo del lavoro. Non si può che definire così l’“Assessment Day”, che nel pomeriggio di giovedì 25 luglio ha visto protagonista un gruppo di studenti nella sede di Automha.

L’azienda bergamasca leader mondiale nel settore dei magazzini automatici ha aperto le sue porte a 15 allievi delle ultime classi degli istituti superiori Majorana, Marconi, Valle Seriana e Archimede, selezionati durante il “Bergamo job festival” organizzato da Confindustria dal 27 maggio al 6 giugno scorso.

Foto 2 di 2



Tutti i partecipanti a questo primo “Assessment Day” provengono da una formazione elettronica, informatica o di automazione. In relazione al loro percorso di studi si sono cimentati in test tecnici e attitudinali e hanno avuto la possibilità di effettuare una visita all’azienda accedendo anche ai reparti produttivi: per loro è stata un’occasione per mettersi in gioco, conoscere da vicino questa realtà ed entrare in contatto con i valori del team Automha che si esprimono nella capacità di crescita responsabile e di innovazione raggiunti attraverso un grande lavoro di squadra.





Per i ragazzi questa iniziativa è anche una preziosa occasione: i migliori verranno selezionati e saranno inseriti all’interno degli uffici tecnici e IT di Automha, sempre pronta ad accogliere profili professionali sia esperti sia junior.

I settori per i quali sta ricercando personale sono: progettazione e installazione software Plc, progettazione elettrica ed elettronica, assistenza IT, sviluppo web e data base in ambiente Sequel/Java Script/netframework, progettazione meccanica e meccatronica, manutenzione e assistenza elettromeccanica.

Nel mese di settembre verrà organizzato un nuovo Assessment dedicato a profili meccanici e logistici