Domanda: ma l’Atalanta non poteva (o potrebbe) interpellare il signor Tony Britten, musicista inglese che nel 1992 ha composto quella che a volte chiamiamo musichetta e in realtà è un inno della Champions, per chiedergli se compone anche un inno dell’Atalanta?

Più o meno dal 1992 ci hanno provato in tanti, con scarso successo. E proprio Antonio Percassi aveva dato il la all’idea di regalare alla sua Atalanta un inno che sia suonabile e cantabile, come lo è quello di altre squadre.

Chissà che ci pensi, il presidente che ora si commuove, al Gewiss Stadium, non solo davanti agli ottomila che lo acclamano, ma anche perché il leit motiv, motivo conduttore della serata è proprio quello, l’inno della Champions.

Ricordate come veniva celebrato il coro del San Paolo che accompagnava le note di chiusura dell’inno quando gli azzurri scendevano in campo? Beh, se qualcuno era ieri sera allo stadio a Bergamo avrà sentito i brividi quando è risuonato quel “the Chammpiooooons” urlato dagli ottomila, che non saranno stati sessantamila come al San Paolo, ma ci ha fatto assaggiare un antipasto di quella che sarà l’introduzione delle partite al martedì o mercoledì a San Siro, quando in campo scenderanno i nerazzurri di Gasperini.

Coreografia, direte voi? Può essere, ma anche questo conta. Perché il calcio è spettacolo e, se ieri sera c’è stato un raduno rock nello stile che piace a Percassi che ha accompagnato il suo ingresso in campo con un mini balletto, rispettando la tradizione, ecco anche questo comunque serve. Per creare l’atmosfera, perché “squadra, città, tifosi siano un tutt’uno”, come ha ricordato il presidente, con gli occhi lucidi un po’ come quando ha salutato i tifosi bergamaschi a Dortmund.

Chiaro che l’ispirazione per la riqualificazione dello stadio gli è venuta osservando l’effetto del muro giallonero, quello del Borussia: “Guardate la Curva Nord/Pisani, vedo già il Muro nerazzurro su quei gradini: se sali adesso in cima alla Curva è spettacolare. Noi abbiamo una tifoseria incredibile, da pelle d’oca l’accoglienza che ci riservano, uno stadio così è veramente bello”.

Certo poi i tifosi si lasciano un po’ trasportare e al coro “Vinceremo il tricolor” Percassi risponde con il suo ritornello “speriamo di salvarci”, ricordando quel “fate i bravi” che ha anche voluto scrivere nei murales sotto la curva in costruzione. Mattone dopo mattone, come quelli che erano in campo a coprire il terreno invece dei palloni, la Curva sta velocemente alzandosi e arrivando nei tempi previsti a essere realizzata.

Lunedì 29 luglio sapremo dal calendario di Serie A quali appuntamenti aspettano i nerazzurri per le prime due giornate casalinghe da giocare a Parma e poi, da fine settembre, il ritorno a Bergamo. E dal 17 a San Siro per la Champions, fra poco più di un mese il sorteggio a Montecarlo.

È arrivato anche Zapata, uno dei più acclamati dalla tifoseria: una classifica dei decibel? Sul podio è abbastanza facile piazzare il presidente con Gasperini e il Papu Gomez, ma anche de Roon, Ilicic…

Sui nomi dei possibili arrivi Antonio Percassi non si sbilancia: il mercato è affare più di Luca, Gasp detta l’agenda e chiede difensore (per sostituire Mancini) e attaccante (si era parlato di un vice Ilicic) per adeguare la squadra alla Champions. Percassi storce il naso quando gli chiedono di Politano, si è parlato di Verdi che però sarebbe nel mirino del Torino, restano in ballo il difensore Gomez del Siviglia, pare anche l’esterno Luca Pellegrini ora alla Juve. Ma il presidente dribbla le domande: “La squadra è forte, i ragazzi si sono presentati molto bene al raduno come ha detto il mister e comunque c’è tempo, per il mercato. Non è facile trovare chi serve”.

Ammirato dallo stadio, “un modello di ingegneria”, si illumina il presidente e anche quando parla di Gasperini: “Ormai ci capiamo sempre meglio. Lo hanno fatto cittadino onorario di Bergamo, giustissimo, a me hanno dato lo stesso riconoscimento nella città più bella del mondo, Clusone”. Dove l’Atalanta potrebbe tornare per qualche giorno di preparazione ad agosto, di ritorno dalla tournée inglese: “Vediamo se ancora fa caldo, se il mister è d’accordo torniamo ad allenarci lì”.

Sabato 27 luglio alle 16 il prossimo test per i nerazzurri, contro i gallesi dello Swansea, squadra che parteciperà alla Premiership, cioè alla Serie B inglese, dove è retrocessa l’anno scorso.