Atalanta, il 10 agosto parte la campagna abbonamenti

Sabato 10 agosto 2019. È la data che segnerà l’avvio della campagna abbonamenti per le partite del campionato 2019/20 dell’Atalanta. Lo annuncia la stessa società attraverso un comunicato ufficiale sul sito, precisando di avere scelto un’unica piattaforma – ovvero Vivaticket – per il tesseramento stagionale e per la vendita dei biglietti delle singole partite.

La società orobica non ha ancora reso note le modalità e i prezzi, sia per le prelazioni di chi si era già abbonato l’anno precedente sia per la sottoscrizione di nuovi abbonamenti.

Il ritardo della campagna è dovuto ai lavori di ricostruzione della Curva Nord del Gewiss Stadium, che si concluderanno il 22 settembre.