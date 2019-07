Almenno San Bartolomeo sarà più veloce: banda larga in arrivo entro l’estate

Entro la fine dell’estate Almenno San Bartolomeo diventerà più veloce: l’accordo tra il Comune e la compagnia telefonica Planetel ha stabilito le basi per la copertura tramite fibra ottica. Una nuova connessione a banda larga sarà possibile grazie alla tecnologia FTTC, “Fiber to the cabinet”, che prevede l’ausilio di armadietti stradali dove arrivano i cavi della fibra e da cui partono i vecchi cavi in rame che raggiungono ogni singola abitazione del Comune. Nelle aree più vicine ai cabinet, la velocità di connessione può raggiungere i 200 Mb/s, mentre per aziende e attività commerciali è dedicata una connessione FTTH fino a 1 Giga. Un’attendibile verifica della copertura di rete è possibile visitando il sito web fibra.planetel.it o contattando direttamente la compagnia telefonica Planetel al numero verde 800 608308.

Il Sindaco Alessandro Frigeni si pronuncia in merito a questo importante accordo “È il primo passo di un percorso che è stato avviato già negli anni scorsi per favorire proprio l’arrivo di questa infrastruttura. Una possibilità importantissima per la crescita e lo sviluppo economico, ma anche sociale e culturale della nostra comunità. Questo servizio agevolerà non solo i privati cittadini, gli studenti e tutte le persone ma anche in particolare le aziende che fanno import/export e che hanno quindi necessità di lavorare con l’estero, oltre ai tanti studi professionali del nostro territorio”.

Nicola Manzoni, consigliere delegato alla Pubblica Sicurezza e Informatizzazione, spiega “È una novità di primissima importanza, soprattutto in un’era in cui tutto viaggia tramite internet, dalle finalità più di intrattenimento come i film e i videogiochi fino alle necessità professionali”. Continua Manzoni “Sicuramente è un aiuto significativo per chi con i servizi mediatici legati a internet ci lavora”.

Per qualsiasi informazione, è disponibile un servizio di assistenza clienti ad alta efficienza, che risponde ogni giorno dalle 8.00 alle 21.00 al numero verde 800.608308. Per verificare la copertura del proprio indirizzo e l’effettiva velocità di navigazione, è possibile consultare il sito www.fibra.planetel.it .