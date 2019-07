È stato raggiunto un accordo di massima tra la Provincia di Bergamo e l’impresa Vitali Spa per far ripartire i lavori sulla Treviolo-Paladina, il cantiere fermo per oltre tre mesi a causa degli imprevisti legati ai sottoservizi (ovvero alla presenza sotto la strada di reti idriche, cavi elettrici e tubature non segnalati, che hanno costretto gli operai a lavorare a singhiozzo) e agli extracosti quantificati dall’azienda di Cisano in oltre 21 milioni di euro .

A prevenire le valutazioni del consulente nominato dal tribunale di Brescia è intervenuto l’accordo transattivo tra le parti, mirato a determinare le condizioni per il completamento dei lavori. Un punto d’incontro sarebbe stato trovato attorno al 5% della somma stimata dal privato, circa 1 milione e 400 mila euro.

Lunedì 29 luglio la Provincia ha convocato un consiglio straordinario, con all’ordine del giorno proprio il tema della Treviolo-Paladina. Dove, ad esempio, si risponderà alla corposa interrogazione presentata lo scorso 12 giugno dalla Lega sullo stato del cantiere. “Sebbene l’accordo transattivo fosse avallato già dalla struttura tecnica, corredato dei pareri legali e dell’assenso del collegio dei revisori dei conti, e potesse essere approvato con decreto presidenziale, ho ritenuto di portarlo all’attenzione del Consiglio – precisa il presidente Gianfranco Gafforelli – non solo per dare completa soddisfazione ai Consiglieri che hanno presentato una specifica interpellanza, ma anche per una più ampia partecipazione e condivisione delle scelte”.

Qualcosa di nuovo all’orizzonte, dopo un lungo periodo di stallo, si era già intravisto un paio di settimane fa. Quando la Vitali – che ha ereditato dalla Fabiani di Dalmine l’appalto da 21 milioni – aveva riasfaltato un tratto di strada a Mozzo dopo i solleciti del sindaco Paolo Pelliccioli sulle pessime condizioni della carreggiata, e riavviato i lavori per il completamento del canale Riolo. Il presidente della Provincia, Gianfranco Gafforelli aveva spiegato che erano in corso le trattative fra le parti tecniche. L’accordo – chiarisce una nota diffusa dalla Provincia – prevede il completamento delle opere entro il 2021″.