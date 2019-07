Sbanda in auto, fermato dalla polizia: alcol 6 volte sopra il limite per un giardiniere

Quando gli agenti della polizia locale di Idro l’hanno fermato non si ricordava nemmeno dove fosse diretto, nel Bresciano. L’alcoltest ha così confermato quello che i poliziotti temevano: nel sangue un giardiniere 40enne di Serina aveva 3,31 grammi di alcol, quasi sei volte oltre il limite massimo consentito dal codice della strada.

Ad attirare l’attenzione delle forze dell’ordine, mercoledì 24 luglio, è stata la Peugeot 206 dell’uomo che nel tratto di strada tra Lavenone e Idro procedeva vistosamente a zigzag, a bassissima velocità.

Quando gli agenti hanno intimato l’alt il giardiniere si è subito fermato, ma è apparso visibilmente confuso. Viaggiava assieme a un coetaneo rumeno, pure lui ubriaco, e ha spiegato ai vigili che era partito da Serina cinque ore prima – in piena notte – per raggiungere un collega col quale effettuare dei lavori di giardinaggio. Tuttavia non ha saputo dire dove fosse diretto, non se lo ricordava.

In auto gli agenti hanno trovato l’attrezzatura di lavoro dell’uomo: una motosega, un decespugliatore e un tosasiepi.

Al giardiniere è stata ritirata la patente ed è stato anche denunciato per guida sotto l’effetto di alcol