Rischio idrogeologico, quasi 5 milioni di euro stanziati per la provincia di Bergamo

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nella seduta di mercoledì 24 luglio presieduta dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha adottato una serie di deliberazioni in materia di infrastrutture, ambiente, politiche di coesione. Tra questi il Piano stralcio per fronteggiare il dissesto idrogeologico che comprende 263 interventi immediatamente cantierabili con risorse pari a 315 milioni di euro.

Di questi 4.646.000 sono destinati alla provincia di Bergamo: “L’investimento più corposo riguarda la Valle di Astino con 2.600.000 euro – spiegano i parlamentari bergamaschi della Lega – per interventi per la mitigazione delle problematiche idrauliche. Un intervento necessario per tutelare la valle e prevenire il quartiere di Longuelo dalle esondazioni”.

Estate 2016: esondazione a Longuelo, danni per 2,7 milioni di euro

Seguono Branzi con 605mila euro per la messa in sicurezza idrogeologica e forestale dei versanti della Val Tajade e Piazzatorre con 366mila euro per il rischio caduta massi sul centro abitato. A Cerete vanno 415mila euro per la sistemazione del torrente Prumello Largo mentre per San Pellegrino sono previsti due interventi a Pregalleno e Sottocorna per la mitigazione ambientale per il rischio di caduta massi per un totale di 660mila euro.

“Dal Governo sono stati messi in campo interventi mirati e concreti – dichiarano i parlamentari bergamaschi Roberto Calderoli, Daniele Belotti, Rebecca Frassini, Simona Pergreffi, Cristian Invernizzi, Daisy Pirovano, Tony Iwobi e Alberto Ribolla – per fronteggiare uno dei rischi più alti che riguardano il territorio della provincia di Bergamo, ovvero quello idrogeologico”.