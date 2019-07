Pesenti e Gianni Limonta: “Fotografia sua grande passione, veniva da me ogni sabato”

Ogni sabato, dietro al bancone del suo studio di piazzetta Santa Lucia, Gianni Limonta aspettava che dalla porta entrasse il cavalier Giampiero Pesenti.

Per una quarantina di anni, sui 55 di attività del negozio, quello da “Fotostudio Gianni” per l’industriale che fece di Italcementi un colosso mondiale è stato un appuntamento fisso e irrinunciabile: arrivava con la scorta in via Statuto e si fermava per ore a parlare di fotografia, di accessori, di nuovi modelli.

Attorno a quella grande passione era nata velocemente e facilmente una grande amicizia: “Discutevamo solo di quello ma ci credete che non abbiamo nemmeno una foto insieme? – ricorda Limonta – Lui era davvero appassionatissimo. Era abbonato a riviste straniere, dalle quali veniva a conoscenza di nuovi modelli in uscita. Mi ordinava subito macchine fotografiche che ancora non erano sul mercato: le cambiava spesso, era attentissimo alle innovazioni”.

Tra una chiacchiera e l’altra, Pesenti trovava il tempo anche per improvvisarsi commesso: “Era talmente ben informato che era lui a servire i clienti e a consigliarli sugli acquisti – spiega divertito Limonta – Parlava con tutti e con quella sua voce sempre impostata e dalla cadenza lenta sapeva convincere. Tanti non lo conoscevano e si meravigliavano quando gli spiegavo chi fosse. Era di una disponibilità, di un’umanità e di una signorilità…se ne trovano pochi di uomini come lui”.

Gianni Limonta nel suo studio in piazzetta Santa Lucia

La notizia della sua scomparsa l’ha appresa nella primissima mattinata di mercoledì, avvisato dalla famiglia con la quale ha sempre avuto un rapporto privilegiato: “È stato un grosso dolore, ho perso un amico – continua – Da almeno un paio di anni non veniva più in negozio e ricordo come se fosse ieri il primo sabato in cui mancò l’appuntamento: chiamai il figlio Carlo, avevo subito avuto il sentore che qualcosa non andasse”.

Ma del cavalier Pesenti, Gianni Limonta vuole conservare solo bei ricordi: “Ho pubblicato una decina di libri, tutti finanziati da lui. E un giorno arrivò in studio con tantissime macchine fotografiche storiche che appartenevano al papà Carlo: sapeva della mia collezione e me le regalò tutte”.

Nel descriverlo non usa tanti giri di parole ma si affida ancora una volta a un aneddoto: “Di lui, banalmente, potrei dire che era un grande uomo. Un uomo buono. Ma giudicate voi un industriale di quella importanza che un giorno mi chiamò scusandosi all’infinito perchè avrebbe tardato di cinque minuti, e non furono di più, a un appuntamento che ci eravamo dati. Questo era Giampiero Pesenti”.