Maurizio Tabani: “Rutger Hauer, un uomo gentile, diverso dai ruoli che interpretava”

Maurizio Tabani, attore bergamasco che ha lavorato con i fratelli Taviani e con Ermanno Olmi (per citare solo due grandi), ricorda Rutger Hauer, spentosi 75 anni dopo una lunghissima carriera di più di 170 titoli e diventato popolare con i film di Ridley Scott Blade Runner nel quale il suo personaggio Roy moriva proprio nel 2019.

Rugter Hauer, ricorda Tabani, era un attore buono e gentile, a differenza dei personaggi che spesso interpretava, oltre che bravo. Ho lavorato con lui nel film di Renzo Martinelli Barbarossa, lui interpretava l’imperatore e io facevo Giovanni da Giussano, il padre di Alberto da Giussano, interpretato da Raz Degan.

Una conoscenza poi proseguita nel tempo. Ricordo di lui, e sempre ne parlavo, la sua straordinaria interpretazione in Blade Runner. In quell’anno recitato in teatro al Carcano di Milano e dopo lo spettacolo, prima di prendere l’autostradale delle 24.30 che mi riportava a Bergamo, andavo in un cinema di piazza Castello e mi vedevo sempre il finale di quel film straordinario.

Lui me lo ricordava sempre e mi chiedeva i particolari che ogni sera scoprivo di nuovo. Anche questo un buon ricordo del grande Rugter. Particolare anche il suo ricordo di Olmi che avevamo tutti e due avuto come regista in due diversi film.