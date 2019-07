“Jackie” o “In onda”? La tv del 25 luglio

Per la prima serata in tv, giovedì 25 luglio RaiTre alle 21.20 proporrà la visione del film “Jackie”, con Natale Portman.

Il 22 novembre 1963 il presidente Kennedy viene assassinato mentre si trova a Dallas su un auto insieme alla moglie Jackie. La First Lady, nelle ore successive all’attentato, è costretta a fare i conti con il dolore e il trauma e a superare la sofferenza per trovare fiducia nel futuro, consolare i figli e rendere immortale la figura del marito.

RaiUno alle 21.25 riproporrà la settima delle tredici puntate della fiction “Don Matteo 11”, con Terence Hill, Maria Chiara Giannetta, Maria Sole Pollio, Nino Frassica e Carlo Conti. Andranno in onda due episodi intitolati “Pena d’amore” e “Una famiglia normale”. Nel primo, mentre a Spoleto giunge Elisa, la madre di Anna, Sofia indaga sul suo passato. Nel secondo, Carlo Conti arriva a Spoleto per registrare un programma e Cecchini aiuta Cosimo a parteciparvi. Questi episodi sono andati in onda per la prima volta il 1° marzo 2018.

Italia1 alle 21.20 trasmetterà il telefilm “Chicago P.D.”, con LaRoyce Hawkins, Jason Beghe e Jesse Lee Soffer. Andranno in onda tre episodi intitolati “La tana del coniglio”, “Senza scrupoli” e “Il rapimento”. Nel primo, Jay inizia a frequentare Camila, una ragazza coinvolta in un giro di droga. Nel secondo, Burgess e Upton scoprono un giro di prostituzione. Nel terzo, Atwater viene rapito.

Spazio all’attualità e alla politica su La7 dove alle 20.35 ci sarà “In onda”, il talk-show condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 “Ricatto ad alta quota”; su Rete4 alle 21.25 c’è “Le crociate”, con Orlando Bloom; su Canale5 alle 21.20 “Finalmente la felicità”,di Leonardo Pieraccioni, con Ariadna Romero e Rocco Papaleo; e su Tv8 alle 21.30 “Tartarughe Ninja”, con Megan Fox.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “True Justice – Missione segreta”; su La5 alle 21.10 “Il club degli incompresi”, con Charlotte Vega; su Iris alle 21 “La maledizione dello scorpione di giada”, con Woody Allen; e su Italia2 alle 21.15 “Bangkok Dangerous – Il codice dell’assassino”.

Spazio alla musica sinfonica su Rai5 dove alle 21.10 andrà in scena il concerto “Alpesh Chauhan dirige Mario Brunello”.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Caterina Scorsone ed Ellen Pompeo. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Guardare la fine”, “La distanza”, “Sento la terra che si muove” e “Non sognare, è finita”. Nel primo, Amelia tiene conferenze in cui spiega agli specializzandi il suo programma d’intervento sul tumore della Herman. Nel secondo, Nicole è in sala operatoria e Amelia si prepara a operare, nonostante sia terrorizzata. Nel terzo, all’improvviso la terra comincia a tremare. Maggie è in ascensore al momento del terremoto e rimane bloccata insieme con il radiologo Ethan. Nel quarto, Richard confessa a Maggie che anche Ellis aveva l’Alzheimer e che è geneticamente predisposta anche lei.

Da segnalare, infine, su Canale Nove alle 21.25 “Tutta la verità” su Rai4 alle 21.15 il telefilm “Criminal minds”, con Thomas Gibson e Matthew Gray Gubler; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Tu si que vales”; e su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite”.