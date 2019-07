In Habilita Albino servizi ambulatoriali oltre alla residenza sanitaria per disabili

Habilita RSD di Albino è una struttura riconosciuta e apprezzata per l’importate ruolo che riveste all’interno del sistema delle unità d’offerta sociosanitarie lombarde che afferiscono alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale al fine di rispondere ai bisogni sociosanitari e di sostenere la persona e la famiglia accogliendo chi non può essere assistito al proprio domicilio.

Oltre alla RSD, all’interno della struttura è attivo anche un poliambulatorio in cui sono presenti i servizi di Medicina Fisica e Riabilitativa e di Ortopedia. In particolare per quanto riguarda l’ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitativa ad Albino, oltre al medico specialista (dottor Edgardo Renzetti), è presente anche un gruppo di fisioterapisti per i trattamenti di fisioterapia.

Il fisioterapista (già terapista della riabilitazione) è un professionista della sanità in possesso del diploma di laurea o titolo equipollente, che lavora, sia in collaborazione con il medico e le altre professioni sanitarie, sia autonomamente, in rapporto con la persona assistita, valutando e trattando le disfunzioni presenti nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e viscerali conseguenti ad eventi patologici, a varia eziologia, congenita o acquisita.

Le sedute di riabilitazione avvengono in spazi dedicati esclusivamente ai pazienti ambulatoriali, dotati di attrezzature specifiche per la riabilitazione neuromotoria e motoria, ausili per la stimolazione propriocettiva della sensibilità e per il recupero dell’equilibrio, della coordinazione e della forza muscolare.

Il terapista si avvale di molteplici metodiche e tecniche riabilitative, utilizzate in base alla tipologia di trattamento ed al problema clinico del paziente: le terapie manuali, metodiche neurodinamiche e miofasciali, utilizzate quando si ipotizza che i sintomi siano correlati a una disfunzione muscolare. L’obiettivo di ogni trattamento fisioterapico è quello di aiutare il paziente a ripristinare o a migliorare le proprie funzioni neuromotorie e cardio-respiratorie o diminuire le sintomatologie dolorose del sistema locomotore che possono beneficiare di tecniche di terapia manuale e di esercizio terapeutico.

Sempre nella struttura di Albino c’è la possibilità di usufruire della terapia ad onde d’urto. Si tratta di onde pressorie acustiche erogate da un generatore e che vengono convogliate tramite un sistema parabolico in un fuoco e vanno a colpire un tessuto specifico, oggetto del trattamento terapeutico. Generalmente vengono utilizzate nel trattamento delle patologie tendinee, muscolari e ossee. In questo ampio gruppo è possibile trovare patologie piuttosto diffuse come le tendiniti inserzionali a livello del gomito e della spalla, oppure della caviglia e del ginocchio, piuttosto che le tendiniti del corpo stesso del tendine, così come gli esiti delle lesioni muscolari. Solitamente ogni ciclo prevede tre sedute a cadenza settimanale.

Ogni seduta ha una durata che non supera i 20 minuti. Spesso è la terapia di primo approccio nella gestione delle patologie tendinee, particolarmente diffuse nella popolazione.

La novità, invece, per quanto riguarda l’ambulatorio di Ortopedia è l’arrivo del dottor Raffaele Giordano già presente nella struttura Habilita di Osio Sotto.

Per informazioni o prenotazioni:

T 035 4815515

www.habilita.it