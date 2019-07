Mercoledì è stata una giornata davvero da bollino nero sul fronte della calura: Luca Mogna del Centro Meteo Lombardo ci spiega cosa succederà nelle prossime ore e nei prossimi giorni a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

Entro la serata di giovedì il getto atlantico molto intenso favorirà l’avvicinamento della depressione alle coste francesi, con innesco di contrasti termici importanti. In contemporanea vi sarà il parziale avanzamento verso ovest di una blanda struttura depressionaria in quota che fino a giovedì sarà localizzata tra Ucraina e Bielorussia. Nel corso della seconda metà di venerdì inizierà l’erosione congiunta della radice della struttura anticiclonica ad omega che ci ha interessato in questi giorni, che poi diventerà completa durante il fine settimana. Nella giornata di sabato andrà quindi ad isolarsi tra la Norvegia e le isole Svalbard una cella anticiclonica associata a geopotenziali molto elevati, che si congiungerà temporaneamente ad una più vasta struttura anticiclonica che interesserà tutte le regioni polari.

Sulle regioni settentrionali italiane e sulla Toscana si avrà un fine settimana molto instabile o a tratti perturbato.

Giovedì 25 luglio 2019

Tempo Previsto: durante la giornata qualche addensamento nuvoloso, soprattutto sui settori occidentali, mentre per il resto avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Lungo i rilievi sviluppo di addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna, associati a qualche rovescio anche temporalesco sul comparto orobico, in Valchiavenna, Alta Valtellina, Val Poschiavo ed in medio-alta Valcamonica. Occasionali fenomeni anche su alto Oltrepò Pavese. In serata maggiori addensamenti anche in Canton Ticino e lungo il comparto pedemontano tra varesotto e comasco, con possibili fenomeni a carattere di rovescio.

Temperature: in possibile lieve aumento nelle minime. In pianura minime generalmente comprese tra 23 e 26°C (con punte fino a 27°C nelle zone densamente urbanizzate e in prossimità degli specchi lacustri, mentre valori più bassi saranno registrati nelle conche fredde in prossimità della valle del Ticino), massime generalmente comprese tra 33 e 36°C. Locali punte fino a 37°C nel mantovano e basso cremonese.

Venerdì 26 luglio 2019

Tempo Previsto: in mattinata cieli in prevalenza poco nuvolosi quasi ovunque, con sviluppo di nubi cumuliformi lungo i rilievi. Nel pomeriggio alcuni rovesci temporaleschi sul comparto orobico, in Valchiavenna, alto Ticino, Valtellina, Val Poschiavo ed in Valcamonica. Entro sera possibili temporali anche forti sul milanese occidentale e sul varesotto, in spostamento verso il comasco, la Brianza ed il lecchese.

Temperature: in prevalenza stazionarie. In pianura minime generalmente comprese tra 22 e 25°C (con punte fino a 26-27°C nelle zone densamente urbanizzate e in prossimità degli specchi lacustri, mentre valori più bassi saranno registrati nelle conche fredde in prossimità della valle del Ticino), massime generalmente comprese tra 33 e 36°C. Locali punte fino a 37°C nel mantovano e basso cremonese.

Sabato 27 luglio 2019

Tempo Previsto: durante la notte e fino al primo mattino cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con addensamenti più consistenti sul settore di Nord Ovest, ove avremo alcuni passaggi di rovesci. Aperture anche ampie sulle pianure soprattutto centro-orientali. A partire dalla tarda mattinata tendenza a peggioramento a iniziare da ovest, con arrivo di temporali e rovesci anche intensi. I fenomeni più abbondanti interesseranno dapprima il varesotto, il comasco, la Brianza, il lecchese ed il milanese centro-occidentale per poi estendersi anche al comparto pedemontano tra Bergamo ed il gardesano. Possibili grandinate e colpi di vento. Fenomeni meno abbondanti sulle basse pianure. In serata situazione sostanzialmente immutata, con ancora rovesci soprattutto tra medio-alte pianure, comparto pedemontano, settore orobico e Valcamonica. I fenomeni più intensi tenderanno a concentrarsi sul varesotto nella prima parte della notte su domenica.

Temperature: in moderato calo soprattutto nelle massime. In pianura minime generalmente comprese tra 20 e 23°C (con punte fino a 24-25°C nelle zone densamente urbanizzate e in prossimità degli specchi lacustri, mentre valori più bassi saranno registrati nelle conche fredde in prossimità della valle del Ticino), massime generalmente comprese tra 29 e 32°C. Locali punte fino a 33-34°C nel mantovano e basso cremonese.