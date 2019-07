“Giulia è stata la persona più importante della mia vita. D’ora in poi, senza di lei, sarà tutto diverso”. Mirko Roberti, 26 anni, ha la voce spezzata dall’emozione. Tra una frase e l’altra prende una lunga pausa. A fatica ingoia il pianto nel ricordare Giulia Serafini, la 28enne di Città Alta morta dopo un incidente lungo l’autostrada A4, nella notte tra il 23 e il 24 luglio.

“Una ragazza straordinaria, energica, con una voglia di fare incredibile”. Così la descrive Mirko. Insieme, nel 2015 (lei agronoma, lui architetto ambientale) si erano lanciati in una coraggiosa avventura imprenditoriale, il ‘Tropico dei Colli’, un’azienda agricola tra San Colombano e Valtesse dove si coltivano frutti tropicali: kiwi arguta, asimina, feijoa. Prodotti selezionati che crescono in zone climatiche simili alle nostre, inediti per la provincia di Bergamo.

nella foto: Mirko Roberti e Giulia Serafini

“Insieme abbiamo condiviso momenti belli e difficoltà – ricorda Mirko -. Ne siamo sempre usciti bene, perché non importava quanto fossero grandi le sfide. Giulia sapeva accettarle e portarle avanti nel migliore dei modi. Era una persona speciale, con delle qualità fuori dal comune per la sua età”.

Giulia Serafini aveva frequentato il liceo classico Sarpi per poi studiare agraria (prima all’università di Bologna e poi a Milano) e seguire le orme dei nonni: tra i primi ad avere un banco di frutti esotici al Mercato Ortofrutticolo di Bergamo.

Tra le sue grandi passione c’era la musica, in particolare quella jazz. Lo testimonia il profilo Facebook della giovane, pieno di foto che la ritraggono a suo agio sul palco, con la chitarra in mano.

L’incidente in A4

La tragedia che le è costata la vita si è consumata poco prima dell’una, all’altezza di Palazzolo, in direzione Milano.

Giulia Serafini viaggiava a bordo di una Honda Hrv blu in compagnia del fidanzato, D.B., coetaneo di Dalmine seduto al volante. I due pare stessero tornando da un corso di aggiornamento a Manerbio, nella Bassa Bresciana.

Forse a causa di un colpo di sonno, l’auto avrebbe sbandato contro il guard rail a sinistra invadendo – dopo essere rimbalzata in carreggiata – la corsia dove sopraggiungeva una Lancia Y su cui viaggiavano una ragazza di 19 anni e un ragazzo di 28 di Sapri (Salerno), entrambi trasportati in ospedale in condizioni non serie.

D.B. si trova ricoverato al Civile di Brescia in gravissime condizioni (la prognosi è riservata), mentre la 28enne, trasportata in condizioni disperate in ospedale, non è sopravvissuta all’impatto.

L’autostrada è rimasta chiusa per alcune ore per permettere l’intervento dei soccorritori. Sul posto un via vai di ambulanze, l’automedica e gli agenti della Polizia Stradale di Seriate che si sono occupati dei rilievi del caso.

Giulia Serafini, originaria di San Vigilio, lascia nel dolore i genitori e due fratelli.