Frodi fiscali sulla ricerca scientifica, 200 indagati: l’indagine anche a Bergamo

Ci sono oltre 200 indagati in 38 province italiane – Bergamo compresa – nell’ambito di un’indagine su una frode fiscale messa a segno, anche con l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, da un ‘Organismo di Ricerca’ che opera nella provincia di Padova, per beneficiare di indebiti crediti d’imposta connessi alla realizzazione di progetti ricerca.

Nella mattinata di giovedì 25 luglio i finanzieri di Padova e di 70 reparti sul territorio nazionale hanno eseguito oltre 200 decreti di perquisizione e sequestro.

Gli indagati sono finiti nell’inchiesta in qualità di amministratori, rappresentanti legali e consulenti di altrettante società, protagonisti della frode o beneficiari dei crediti d’imposta non spettanti.

L’operazione, diretta dalla Procura della Repubblica e condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Padova, nell’arco di due anni, ha consentito di individuare un’associazione per delinquere, composta dagli amministratori e dal consulente di un network di società padovane, finalizzata alla illecita fruizione di agevolazioni fiscali riconosciute dallo Stato a fronte di investimenti in ricerca scientifica.