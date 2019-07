Foppolo, conto alla rovescia per le seggiovie:”Ripartiranno ad agosto”

Manca poco all’apertura estiva delle seggiovie di Foppolo: “Era per noi cruciale riuscire ad aprire le seggiovie nel mese di agosto, per permettere agli amici che frequentano Foppolo di godere appieno della proposta turistica estiva – spiega la lista Giovani per Foppolo, eletta lo scorso 26 maggio -. Riteniamo che aprire le seggiovie sia anche un segnale forte per tutti: che Foppolo non è più abbandonata a se stessa, ma che è amministrata da un gruppo di giovani determinato più che mai a gettare delle solide basi per il proprio futuro e per quello del paese”.

Il prossimo passo sarà l’approvazione del consiglio comunale, che si riunirà sabato 27 luglio alle 10, al quale l’amministrazione invita a partecipare. “Passato questo step, passeremo alle ultime verifiche tecniche per rimettere finalmente in moto le nostre amate seggiovie”.