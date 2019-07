Festival “!U.k Dave”: rock e solidarietà a Martinengo

Un festival rock e di solidarietà che si preannuncia ricco di ospiti e sorprese. Da venerdì 26 a domenica 28 luglio l’oratorio di Martinengo ospita la quarta edizione del festival rock !U.k Dave, il cui ricavato sarà interamente devoluto a sostegno dei progetti di UnAltroMondo Onlus. Una kermesse, patrocinata dal Comune di Martinengo, in memoria di Davide Vittori (Paery), fondatore del progetto UkClub Martinengo, nonché membro attivo dell’associazione UnAltroMondo, improvvisamente scomparso nel gennaio 2016.

L’evento si aprirà venerdì 26 luglio con il ritorno dei Cara Calma, band indie-rock bresciana che sta letteralmente spopolando sul web e che sta riscuotendo altrettanto successo con il tour di presentazione del secondo album “Souvenir” (pubblicato in primavera e prodotto da Cloudhead Records e Phonarchia Dischi). “Il quartetto bresciano, ogni volta che abbozza un riff di chitarra ci ricorda il dovere di resistere, di non restare impassibili, immobili, passivi di fronte alle sfide del mondo contemporaneo”. Portano sul palco un concentrato di punk-rock, stoner e grunge anni ’90 che richiama alla mente gruppi come Ministri, Placebo, ma pure Queens of the Stone Age e molti altri, con un mix di freschezza, rabbia e determinazione. Ad aprire la serata saranno gli Irmaride, band bergamasca che di recente ha pubblicato il singolo “Fotografia”, un brano dalle sfumature emo/punk-pop, mai banale e che rievoca un’età, l’adolescenza, che rappresenta, per molti, la fase più intimista e travagliata dell’esistenza.

Sabato 27 luglio andrà invece in scena l’alternative rock made in Bergamo. Protagonisti saranno i Moostroo, altra band nostrana che propone un rock decisamente più legato alle sonorità dark e New Wave, un tripudio di melodie immerse in atmosfere anni ’80, che non tralasciano, tuttavia, la tradizione cantautorale italiana. Un gruppo, in altre parole, in grado di intercettare un pubblico di tutte le età. Ad aprire il loro live saranno questa volta i Pau Amma, band indie-rock, che a tratti ricorda artisti come Alt-J, Tame Impala, Arcade Fire, Yeah Yeah Yeahs ed altre band di caratura internazionale. Anche loro hanno recentemente pubblicato il singolo “Shangai” le cui linee di tastiera, di basso e le sonorità elettroniche stravolgono completamente l’ascoltatore riportandolo indietro di qualche decade, mantenendo comunque quella maturità lirica tipica delle band del Belpaese.

A chiudere il festival, domenica 28 luglio, saranno i Rainbow Jam, una vera e propria banda meticcia capitanata da Francesco Puccio Puccianti (già membro degli Arpioni) che amalgama artiste ed artisti da tutto il mondo, dal Meridione, ai Balcani, passando per l’Africa e il Latino America. Descrivono la loro musica come un groviglio di culture, suoni, battiti da tutta la Terra. Riarrangiando canti popolari, passando per cover di artisti quali Manu Chao, Domenico Modugno e Gabriella Ferri, il gruppo farà esplodere di gioia infinita tutti i presenti, coinvolgendo grandi e piccini in danze sfrenate e liberatorie.

Durante quest’ultima giornata del festival verrà poi organizzato un torneo antirazzista di calcio a 7, al fine di sostenere la squadra di calcio UkClub Kalaban, fondata a Bamako (Mali) con la volontà di continuare a disseminare una delle più grandi passioni di Davide Vittori, al quale sarà dedicato il memorial.

Durante le tre serate, sarà aperto uno spazio gioco per i più piccoli con truccabimbi e altre attività ricreative. Dalle 18.30 sarà disponibile anche il servizio cucina, con griglia e pizzeria.

Luogo dell’evento: Oratorio di Martinengo (BG) – Parcheggio in Via II Novembre

In Auto: Uscita A4 ‘Seriate’ o ’Grumello-Telgate’ seguire poi indicazioni per ‘Martinengo’

Tutto il ricavato sarà devoluto ai progetti di UnAltroMondo ONLUS||UkClub Martinengo

Programma:

– Venerdì 26 luglio

21.00 – Irmaride

22.30 – Cara Calma

– Sabato 27 luglio

21.00 – Pau Amma

22.30 – Moostroo

– Domenica 28 luglio

14.00 – Torneo di Calcio Antirazzista

21.00 – Rainbow Jam

Per maggiori informazioni consultare:

www.ukclub.it

www.unaltromondo.it