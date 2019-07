Dramma a Brignano Gera d’Adda: donna trovata morta in casa

Una drammatica vicenda arriva da Brignano Gera d’Adda: nella mattinata di giovedì 25 luglio un’anziana è stata trovata senza vita nella sua abitazione.

La donna, che viveva da sola, era da tempo seguita dai servizi sociali del paese anche per via di alcuni problemi di salute, e da qualche giorno aveva accettato di essere accompagnata al Centro diurno per anziani dove trascorrere qualche ora in compagnia.

Nella mattinata, come da prassi, una volontaria si è recata al domicilio della donna, un appartamento nelle case comunali di via Marconi nelle vicinanze dell’Ufficio postale, per accoglierla e condurla al centro anziani.

Non ricevendo risposta da parte della donna l’addetta ha dato l’allarme e Vigili del Fuoco e Polizia Locale giunti poco dopo sul posto. Una volta aperta la porta dell’appartamento la tragica scoperta: il corpo esanime della donna giaceva sul pavimento. Un malore improvviso o una brusca caduta le possibili cause del decesso.

Classe 1941, era molto conosciuta in paese, con i vicini di casa che avevano sempre un occhio di riguardo per lei. Nonostante questo, nessuno dei dirimpettai avrebbe sentito particolari rumori o richieste d’aiuto nelle ore precedenti al ritrovamento del corpo.

“Si tratta di una terribile fatalità – ha sottolineato il comandante della Polizia Locale di Brignano Gera d’Adda Giovanna Farina – solo mercoledì la donna era stata per gran parte della giornata al Centro diurno, con i volontari che poi l’hanno riaccompagnata a casa nel tardo pomeriggio. Giovedì mattina un’addetta è andata a prenderla e ha visto che non rispondeva. Siamo subito intervenuti, avvisando anche i parenti che abitano lontano. Purtroppo sono tragedie di cui non si vorrebbe mai sentire”.