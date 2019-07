Contro il consumo di plastica: “Borracce gratis per gli studenti del primo anno delle superiori”

L’idea è partita da Niccolò Carretta ed Elisabetta Strada (rispettivamente consigliere e presidente del gruppo Lombardi Civici Europeisti): “Oggi in Consiglio Regionale presentiamo un Ordine del Giorno in cui proponiamo alla Regione Lombardia di regalare una borraccia a tutti gli iscritti del primo anno delle superiori”.

L’obiettivo è chiaro: “Abbattere il consumo di plastica” spiegano Carretta e strada su Facebook. La stessa idea è stata messa in pratica da altre realtà, come l’Università Roma Tre, dove è stata avviata la distribuzione di 30mila borracce ai propri alunni, che potranno così fare a meno delle bottigliette di plastica (soprattutto d’estate, soprattutto con queste temperature, non guasta!).