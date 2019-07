Un camion ha perso parte del proprio carico di bottiglie di acqua minerale lungo la ss 591 Cremasca tra Morengo e Bariano, su una bretella di collegamento fondamentale che porta alla Brebemi.

È successo attorno alle 19.30 di giovedì 25 luglio e l’imprevisto ha causato non pochi problemi alla viabilità della zona: i cocci di vetro, infatti, sono rimasti in abbondanza sulla carreggiata e le forze dell’ordine intervenute, due pattuglie della Polizia Locale Terre del Serio, ha deciso di chiudere momentaneamente quel tratto per permettere il ripristino delle condizioni di sicurezza.

L’autista del mezzo pesante si è allontanato dalla zona, forse senza accorgersi del danno.