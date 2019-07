Alla guida con patente palesemente falsa: sequestrata e 409 euro di multa

Guidava con una patente palesemente falsa e solo in un secondo momento ha mostrato agli agenti della Polizia Locale di Dalmine che l’avevano fermato il documento vero, comunque non valido.

L’uomo, un cittadino marocchino di 34 anni residente a Stezzano, è stato intercettato nel primo pomeriggio di giovedì 25 luglio lungo via Provinciale, all’altezza del velodromo: era al volante di una Seat Ibiza, in direzione di Milano, quando è stato invitato ad accostare per un controllo.

Alla richiesta degli agenti ha mostrato una patente internazionale palesemente falso, rilasciata da un immaginario organismo sovranazionale con sede a North Miami, Florida, negli Stati Uniti: è scattato immediatamente il sequestro e l’uomo denunciato per uso di documento falso.

Messo alle strette dagli agenti, che lo accusavano di guida senza patente, il 34enne ha mostrato la patente di guida originale, dello stato marocchino: al termine degli accertamenti è stato sanzionato per aver violato l’articolo 135 del Codice della Strada e non aver richiesto la conversione del documento nonostante fosse residente da più di un anno in Italia.

Dopo il sequestro anche di questa patente, trasmessa alla Prefettura di Bergamo, è stato multato per 409 euro.