Adriatica Ionica Race, fuga e maglia rossa per il bergamasco Enrico Barbin

Si è aperta con una prestazione convincente la seconda edizione dell’Adriatica Ionica Race per Enrico Barbin.

Al termine della prima frazione il 29enne di Osio Sotto è salito sul podio di Mestre per indossare la maglia rossa, riconoscimento destinato al leader della classifica a punti che il bergamasco guida grazie ai successi ottenuti negli sprint intermedi.

Capace di aggiudicarsi tre dei quattro traguardi volanti in programma, il portacolori della Bardiani-CSF si è messo in luce nel tentativo di fuga che ha visto protagonisti Kristian Sbaragli (Dimension Data), Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen), Alex Kirsch (Trek-Segafredo) e Sjoerd Van Ginneken (Rompoot-Charles).

In grado di guadagnare una trentina di secondi sul gruppo, gli attaccanti sono stati raggiunti dal plotone principale a poco più di trenta chilometri dall’arrivo dove il tedesco Phil Bauhaus (Bahrein-Merida) ha superato in volata il colombiano Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step) e il belga Sep Vanmarcke (EF-Education First).

