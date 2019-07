Tanti auguri a Jennifer Lopez: compie cinquant’anni ed è in splendida forma

Secondo le regole del galateo non si dovrebbe mai svelare l’età di una donna. In questo caso però possiamo fare un’eccezione perché per la persona in questione il tempo pare essersi fermato.

Stiamo parlando di Jennifer Lopez, che oggi compie cinquant’anni. Nata a New York, nel Bronx, nel quartiere di Castle Hill il 24 luglio 1969, J-Lo è una star del pop latino commerciale. Sempre capace di trasmettere tanta energia, è un’artista a tutto tondo: oltre a essere una delle cantanti più apprezzate, ha ottenuto popolarità anche come attrice, ballerina, imprenditrice e produttrice discografica. La sua carriera è costellata di successi senza tempo, pezzi che hanno fatto e faranno sempre ballare tante tantissime persone: ne sono esempi “Waiting for tonight”, “On the floor” (feat. Pitbull), “Let’s get Loud”, “Get right”, “Ain’t your mama”, “Amor, amor, amor”, “Ni tù ni yo”, “Dinero”, “If you had my love”, “Jenny from the bloc” e “This boys fire” (feat Carlos Santana e Baby Bash).

A caratterizzarla non è solo il talento artistico: anche grazie a un’attenta cura per il proprio look, J-Lo è un’icona di stile e bellezza. Ama tenersi in forma e mostra una fisicità capace di fare invidia anche alle ventenni. Sul palcoscenico, durante i suoi concerti, canta e balla senza sosta, come se gli anni per lei non passassero. “Mi sento forte, felice e grata” – ha dichiarato, aggiungendo un messaggio rivolto a tutte le donne: “Bisogna rifiutare l’idea che arrivati a una certa età cominci la discesa”.

Prima di diventare una celebrità la vita non le ha risparmiato le difficoltà. Jennifer Lopez ha origini portoricane e non ha mai rinnegato il suo passato fatto di fatica e sacrifici. Da sempre, però, è stata animata da molta passione per la musica: sin da bambina ha studiato ballo e canto, e negli anni Novanta trovò qualche lavoro come ballerina. I primi veri successi arrivarono però nel cinema, in particolare grazie al film “Selena” (1997).

Nel 1999 uscì il suo primo disco: “On the 6”, dal numero del treno che prendeva ogni giorno per andare verso lo studio di registrazione.

I suoi film più famosi arrivarono un paio di anni dopo e sono “Prima o poi mi sposo”, “Un amore a 5 stelle”, “Quel mostro di suocera” e” Shall we dance?”, con Richard Gere. Nel 2001, grazie a “Prima o poi mi sposo” e al suo disco “J.Lo”, divenne la prima donna nella storia degli Stati Uniti con un film e un disco al primo posto contemporaneamente nelle rispettive classifiche nazionali.

Si è dedicata, poi, alla televisione, diventando giudice del talent “American idol”, e nel tempo è cresciuto sempre più il suo seguito sui social.

Per tutti i fan presto ci saranno novità: a breve uscirà il suo nuovo film, in cui guarda caso balla. Nella pellicola, intitolata “Hustlers” (imbroglione), interpreterà Ramona, un’avvenente pole dancer che, con altre tre spogliarelliste, decide di estorcere denaro ai facoltosi clienti di Wall Street architettando un’articolata truffa. Il 13 settembre approderà nei cinema degli Stati Uniti, mentre il 7 novembre in Italia.

Intanto è tempo di festa e le rivolgiamo i nostri migliori auguri: buon compleanno J-Lo!