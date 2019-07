Schianto in A4 tra Rovato e Palazzolo: morta una 28enne bergamasca

È morta qualche ora dopo il suo trasporto d’urgenza al Civile di Brescia Giulia Serafini, la 28enne bergamasca rimasta coinvolta nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 luglio in un incidente lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra i caselli di Rovato e Palazzolo.

La giovane viaggiava in direzione di Milano insieme a un 28enne di Dalmine, che si trovava al volante di una Honda Hrv ed è tutt’ora ricoverato al Poliambulanza di Brescia.

Rimasti feriti, ma non sarebbero in gravi condizioni, anche un 30enne e una 19enne.

L’incidente poco prima dell’1 di notte, forse causato da un colpo di sonno: immediato l’allarme al numero unico d’emergenza 112, con cinque ambulanze, un’automedica, la Polizia stradale e due squadre di vigili del fuoco che si sono precipitati sul posto.

Dopo le prime cure prestate sul luogo dell’incidente i giovani sono stati tutti portati in ospedale: per la 28enne bergamasca non c’è stato nulla da fare.