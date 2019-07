Allerta caldo in 4 città italiane, per mercoledì 24 luglio: tra queste Brescia, non Bergamo, ma è evidente che farà caldo anche dalle nostre parti, in città e in provincia. Scopriamo quanto con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Luca Mogna.

ANALISI GENERALE

Lo sprofondamento di una struttura depressionaria al largo del Regno Unito ha come effetto una seconda forte risalita di aria molto calda subtropicale in direzione della penisola iberica e della Francia, andando ad interessare anche la penisola italiana, specialmente i settori occidentali. Questa ondata di caldo sarà leggermente meno intensa di quella che ci ha interessato a fine giugno, anche se sulle pianure francesi saranno possibili locali punte oltre i 40 gradi nelle giornate di mercoledì e giovedì.

Entro la serata di giovedì il getto atlantico molto intenso favorirà l’avvicinamento della depressione alle coste francesi, con innesco di contrasti termici importanti. In contemporanea vi sarà il parziale avanzamento verso ovest di una blanda struttura depressionaria in quota che fino a giovedì sarà localizzata tra Ucraina e Bielorussia. Nel corso della seconda metà di venerdì inizierà l’erosione congiunta della radice della struttura anticiclonica ad omega che ci ha interessato in questi giorni, portando ad un probabile netto peggioramento del tempo nel fine settimana.

Mercoledì 24 luglio 2019

Tempo Previsto: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi quasi ovunque, con passaggi frequenti di nubi alte di scarsa consistenza. In serata qualche addensamento cumuliforme e ancora transito di nubi cirriformi. Lungo i rilievi sviluppo di addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna, associati a qualche raro rovescio sul comparto orobico, in Valchiavenna, Alta Valtellina, Val Poschiavo ed in alta Valcamonica. Occasionali fenomeni anche su alto Oltrepò Pavese.

Temperature: in lieve ulteriore aumento. In pianura minime generalmente comprese tra 22 e 25°C (con punte fino a 26-27°C nelle zone densamente urbanizzate e in prossimità degli specchi lacustri, mentre valori più bassi saranno registrati nelle conche fredde in prossimità della valle del Ticino), massime generalmente comprese tra 34 e 37°C. Locali punte fino a 38°C nel mantovano e basso cremonese.

Giovedì 25 luglio 2019

Tempo Previsto: durante la giornata alcuni addensamenti nuvolosi, soprattutto sui settori centro-occidentali. Lungo i rilievi sviluppo di addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna, associati a qualche rovescio sul comparto orobico, in Valchiavenna, Alta Valtellina, Val Poschiavo ed in alta Valcamonica. Occasionali fenomeni anche su alto Oltrepò Pavese.

Temperature: in possibile lieve aumento nelle minime. In pianura minime generalmente comprese tra 23 e 26°C (con punte fino a 27°C nelle zone densamente urbanizzate e in prossimità degli specchi lacustri, mentre valori più bassi saranno registrati nelle conche fredde in prossimità della valle del Ticino), massime generalmente comprese tra 33 e 36°C. Locali punte fino a 37°C nel mantovano e basso cremonese.

Venerdì 26 luglio 2019

Tempo Previsto: in mattinata cieli in prevalenza poco nuvolosi quasi ovunque, con sviluppo di nubi cumuliformi lungo i rilievi. Nel pomeriggio alcuni rovesci temporaleschi sul comparto orobico, in Valchiavenna, alto Ticino, Valtellina, Val Poschiavo ed in alta Valcamonica. Entro sera possibili temporali anche forti sul milanese centro-occidentale e sul varesotto, in spostamento verso il comasco, la Brianza ed il lecchese.

Temperature: in prevalenza stazionarie. In pianura minime generalmente comprese tra 22 e 25°C (con punte fino a 26-27°C nelle zone densamente urbanizzate e in prossimità degli specchi lacustri, mentre valori più bassi saranno registrati nelle conche fredde in prossimità della valle del Ticino), massime generalmente comprese tra 33 e 36°C. Locali punte fino a 37°C nel mantovano e basso cremonese.