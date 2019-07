Pesenti alla consegna della Legion d’Onore: “Il vero patrimonio di un’azienda sono gli uomini”

Pubblichiamo, per gentile concessione di Italmobiliare, il discorso integrale che il Cavalier Giampiero Pesenti fece al teatro Donizetti di Bergamo alla consegna della Legion d’Onore della Repubblica Francese.

Signor Ambasciatore, cari amici

Oggi è per me un giorno indimenticabile, certamente per l’alta onorificenza che mi è stata conferita, ma anche perché questa onorificenza conferma simbolicamente che la sfida per la riorganizzazione, l’integrazione e il rilancio di Ciments Français con Italcementi, è stata vinta. È stata vinta con il contributo di tutti i miei collaboratori, che in questi anni hanno operato per creare un gruppo multinazionale, presente in 19 paesi con quasi 18 mila uomini che per esso lavorano.

Indimenticabile fu anche quel giorno di aprile del 1992 quando fu presa la decisione di acquisire un gruppo internazionale, tra i primi produttori mondiali di cemento, una holding francese con un fatturato che era più del doppio di quello della Italcementi di allora.

Indimenticabili furono gli impegnativi giorni della prima fase della profonda ristrutturazione finanziaria, della profonda revisione del dispositivo industriale e organizzativo del nuovo gruppo, che si era venuto a creare.

Per onestà intellettuale, devo dire che nei primi mesi i rapporti tra i nostri manager, al di qua e al di là delle Alpi non furono scevri da problemi; molto diversa era la cultura manageriale: Ciments Français era una holding industriale di partecipazione, con una organizzazione molto decentrata; Italcementi era una società operativa con attività di fatto solo in Italia, che improvvisamente diventava anche la holding di un gruppo multinazionale.

L’impegno di quei primi mesi non fu quello di far prevalere una cultura sull’altra, ma di integrare l’una all’altra.

Ogni manager, ma più in generale ogni uomo, porta con sé, radicati, virtù e difetti. Lo sforzo fu quello di esaltare le virtù e quello di sopire i difetti; di mettere a fattor comune le differenti risorse umane e professionali che quei due mondi allora rappresentavano.

Fu così costituito il Comitato Esecutivo di Gruppo, un organismo non statutario che aveva lo scopo di orientare le scelte strategiche, di indicare gli obiettivi, di verificare la coerenza delle missioni e delle azioni. Era un comitato paritetico tra uomini di Bergamo e di Parigi… stavamo imparando a lavorare insieme, dai top manager ai direttori delle funzioni centrali, e così via, in un susseguirsi, a tutti i dirigenti del nuovo gruppo che si andava coagulando.

Tra le prime azioni intraprese vi fu la costituzione, nel 1993, del Centro Tecnico di Gruppo, una joint venture tra Bergamo e Parigi in cui confluirono le esperienze di Italcementi Ingegneria e del centro di ricerca di Ciments Français a Guerville.

Il nuovo centro costituiva il “nocciolo duro” delle migliori esperienze, nella ricerca sui materiali e nello sviluppo dei processi produttivi, attorno al quale rendere più efficiente il dispositivo industriale. Si miglioravano le macchine, si costruivano le relazioni tra gli uomini.

Gli uomini sono il vero patrimonio di un’azienda. Ho avuto occasione di dire in una recente cerimonia pubblica che gli impianti si possono comprare, i finanziamenti si possono trovare, ma gli uomini, le loro conoscenze, la loro cultura, la loro passione sono merce rara che deve essere coltivata giorno dopo giorno.

Quando presentai il nostro nuovo marchio nel marzo del 1997 dissi che esso simboleggiava la valorizzazione delle diverse esperienze locali come componenti di un gruppo di livello mondiale:

“A world class local business”. Il nostro lavoro in questi anni è stato quello di costruire team internazionali, rispettosi delle differenti culture, delle differenti consuetudini, dei differenti modi di operare, ma coesi nel raggiungimento di obiettivi comuni.

È per questa ragione che, seppur con una nervatura italo-francese, il nostro gruppo oggi è un gruppo realmente multiculturale e multietnico. Oggi Italcementi è una bella squadra di donne e di uomini di cui sono orgoglioso. Le donne e gli uomini del gruppo hanno consolidato la virtù della tenacia, della pazienza, della perseveranza, tre elementi che ci hanno consentito di raggiungere i 140 anni di storia.

Volgersi al passato, rivivere momenti indimenticabili, per un imprenditore è un modo per guardare, immaginare il futuro. Questa è la dinamica della perennità delle imprese: non disperdere l’esperienza del passato per costruire lo sviluppo futuro, per continuare a prosperare. Oggi tutto ciò, come ha ricordato il Consigliere Delegato di Italcementi, si chiama anche sviluppo sostenibile delle imprese.

Tutte le foto sono di Pietro Sparaco