Nuova sede per il Colorificio Cassani: tante offerte di lavoro a Bergamo e Milano

Lo storico colorificio Cassani per la fine del 2019 inaugurerà una nuova sede logistica a Milano. L’azienda, leader nazionale della distribuzione nel settore Automotive, quindi, si espande: non più tardi di un anno fa, infatti, ha aperto una sede a Bergamo, investendo nel suo territorio e provincia.

Cesare Cassani, amministratore delegato di Cassani srl, evidenzia: “Questo, per Cassani, è un ulteriore passo avanti e con lo slogan di presentazione scelto e utilizzato – “Ci stiamo preparando al tuo futuro” – vogliamo trasmettere il senso del nostro lavoro. L’obiettivo è far capire a tutte le persone, ai collaboratori e ai partner carrozzieri presenti e futuri che abbiamo ancora voglia di crescere. Inoltre, siamo consapevoli che al giorno d’oggi per essere idonei a sostenere questo mercato in continua evoluzione bisogna guardare avanti investendo, quindi non solo nelle parole ma anche in idee ben chiare e fatti”.

Il nuovo spazio supera gli standards già alti della struttura attuale: oltre alla superficie totale disponibile che passa dai 2mila ai 6mila mq, punterà soprattutto sull’efficienza dei servizi e dello stoccaggio del materiale per essere all’avanguardia e allargare gli orizzonti su tutto il territorio nazionale. Così potrà estendersi oltre alla sua odierna territorialità e di tutti i suoi competitors.

Questa nuova apertura rappresenta anche una grande opportunità di lavoro sia per la sede di Milano sia per quella di Bergamo, in quanto da settembre inizierà la procedura di ricerca delle nuove figure professionali da inserire all’interno del proprio organico.

Cassani conclude: “L’idea che abbiamo sul futuro del nostro settore è ben chiara, oggi come oggi nessuno può prevedere cosa accadrà e con che tempistiche, ma il processo noi lo abbiamo già avviato e con l’inaugurazione della nuova sede sarà ancora più chiara a tutti gli addetti ai lavori”.